За проєкт проголосував 301 народний депутат. Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

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Про що мовиться в документі

Відповідно до документа, під час переходу права власності на нерухомість, долучатимуть до угоди земельну ділянку, на якій і розташована нерухомість.

Водночас таке правило не поширюватиметься:

на купівлю або продаж приміщень у багатоквартирних будинках;

на земельні ділянки державної та комунальної власності.

Відзначимо! Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні зареєстрували понад 6,5 тисяч земельних угод.

Також закон уніфікує правила для низки видів користування землею під час переходу права власності. Окрім цього, документ визначає зворотний порядок одночасного переходу прав на нерухомість, якщо продають земельну ділянку.

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Що відомо про законопроєкт