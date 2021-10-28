В то же время "слуга народа" отметила, что пока не нашли кандидата для Минстратегпрома. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

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Следующая пленарная неделя – две, похоже, нас таки ждут 5 кадровых изменений в правительстве,

– написала Галина Янченко.

Однако народный депутат не уточнила, о каких именно министрах идет речь.

Увольнение Андрея Тарана

"Слуга" Павел Фролов рассказал, что, вероятно, на следующей пленарной неделе министр обороны Андрей Таран, скорее всего, все же покинет свою должность в правительстве Дениса Шмыгаля.

Относительно министра обороны – здесь скорее всего произойдет замена, вероятнее всего, это будет на следующей пленарной неделе. Но здесь я, к сожалению, не могу гарантировать, потому что три последних пленарных дня в Верховной Раде происходил бюджетный популизм,

– пояснил политик.

Обратите внимание! Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Им может стать действующий вице-премьер Алексей Резников.

Кадровые изменения в правительстве: коротко