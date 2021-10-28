В то же время "слуга народа" отметила, что пока не нашли кандидата для Минстратегпрома. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
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Следующая пленарная неделя – две, похоже, нас таки ждут 5 кадровых изменений в правительстве,
– написала Галина Янченко.
Однако народный депутат не уточнила, о каких именно министрах идет речь.
Увольнение Андрея Тарана
"Слуга" Павел Фролов рассказал, что, вероятно, на следующей пленарной неделе министр обороны Андрей Таран, скорее всего, все же покинет свою должность в правительстве Дениса Шмыгаля.
Относительно министра обороны – здесь скорее всего произойдет замена, вероятнее всего, это будет на следующей пленарной неделе. Но здесь я, к сожалению, не могу гарантировать, потому что три последних пленарных дня в Верховной Раде происходил бюджетный популизм,
– пояснил политик.
Кадровые изменения в правительстве: коротко
- Об отставках в правительстве СМИ пишут уже несколько месяцев, фамилии называют разные. В конце сентября "слуга" Евгения Кравчук подтвердила, что сменить могут руководителей 3 – 4 министерств.
- Среди тех, кого вскоре могут устранить, есть министр юстиции Денис Малюська, глава Министерства по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский, министр экономики Алексей Любченко и глава Минобороны Андрей Таран.
- Руководитель министерства защиты окружающей среды Роман Абрамовский уже написал заявление об увольнении.