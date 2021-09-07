Как сказала пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний, соответствующее распоряжение уже подписал Дмитрий Разумков.
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Вопрос рассмотрят на внеочередном заседании
Туний отметила, что внеочередное заседание созвали по требованию 153 народных депутатов. На повестке дня – проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу США. В нем говорится о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.
Добавим, что еще в июне 2021 года на саммите НАТО государства заверили, что поддерживают желание Украины присоединиться к Североатлантическому Альянсу. В ответ президент Владимир Зеленский призвал назвать конкретные даты для сближения.
Что предусматривает статус союзника США вне НАТО
- Это является частью системы американских военно-политических альянсов. Согласно договору, военное нападение на союзников Штатов означает нападение непосредственно на США. Такие соглашения часто обозначаются как гарантии безопасности.
- Кроме того, США оказывают своим союзникам помощь в развитии сил и средств обороны. Наиболее известная часть такой помощи – поставки вооружений и военной техники.