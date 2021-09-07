Как сказала пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний, соответствующее распоряжение уже подписал Дмитрий Разумков.

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Вопрос рассмотрят на внеочередном заседании

Туний отметила, что внеочередное заседание созвали по требованию 153 народных депутатов. На повестке дня – проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу США. В нем говорится о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.

Обратите внимание! Этот статус не мешает Украине идти в НАТО. Однако он продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе.

Добавим, что еще в июне 2021 года на саммите НАТО государства заверили, что поддерживают желание Украины присоединиться к Североатлантическому Альянсу. В ответ президент Владимир Зеленский призвал назвать конкретные даты для сближения.

Что предусматривает статус союзника США вне НАТО