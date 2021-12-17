Рада соберется на внеочередное заседание: какие вопросы рассмотрят

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в пятницу, 17 декабря. Произойдет это по требованию 155 народных избранников. Во время заседания обсудят важную законодательную инициативу.

Об этом сообщили в телеграм-канале нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

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По словам Качуры, на заседании рассмотрят законопроект № 6376. В нем говорится об отсрочке применения кассовых аппаратов малым бизнесом. Его авторами является группа народных депутатов из разных партий.

Обоснование необходимости изменений

Согласно пояснительной записке к законопроекту, введение и продление карантинных ограничений из-за COVID-19 ставит перед малым бизнесом сложные вызовы, которые прежде всего связаны с сохранением деятельности и имеющихся рабочих мест.

В то же время преодоление негативных последствий кризиса в экономике является одной из приоритетных задач государства и требует постоянного реагирования на потребности бизнеса, поддержки и содействия восстановлению его экономической активности. При таких условиях возникла необходимость очередной отсрочки сроков расширенного применения кассовых аппаратов физлицами-единщиками 2 – 4 групп.

Что предлагается

Законопроектом предлагается отсрочить до 1 января 2023 года обязательное применение кассовых аппаратов для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога 2 – 4 групп.

Ранее председатель комитета ВРУ по налоговой политике Даниил Гетманцев высказался о фискализации 2022 года. Он разместил в соцсетях обращение к ФЛП, которые вышли на митинги за отмену фискализации. Он посоветовал воспринять несколько данностей, с которыми придется жить:

Система фискализации вступит в силу с 1 января 2022 года. Она проста и очень доступна. Она не требует учета остатков и прихода товара (кроме ювелирки, электроники, лекарств). Кассовые аппараты не обязательны для установления в селах и некоторых других случаях, предусмотренных постановлением КМУ №1336.

Распоряжение о внеочередном заседании / Фото с телеграм-канала "Правда Качуры"