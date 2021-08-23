Сначала спикер Дмитрий Разумков обратился к нардепам со словами поздравления по случаю Дня государственного флага. Этот праздник в Украине ежегодно отмечают 23 августа.

Заметьте Торжественная церемония поднятия Государственного Флага в Киеве: впечатляющие фото и видео

Мы сегодня говорили о том, что это – не просто флаг. Это флаг победы, который сегодня реет над Верховной Радой. А очень хотелось бы еще, чтобы он развевался над Облгосадминистрацией в городе Донецк, Луганске, Севастополе и Симферополе,
– заявил Разумков.

На внеочередную сессию собрались 272 народных избранника. Они рассмотрят проект постановления об обращении Верховной Рады относительно усиления международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия российской агрессии.

Обращения могут подать в:

  • ООН;
  • ПАСЕ;
  • ОБСЕ;
  • НАТО,
  • Европарламент;
  • правительства и парламенты зарубежных стран и др.

На сессию пришли иностранные гости

На внеочередное заседание Верховной Рады собрались иностранные гости. В частности:

  • Милош Вистрич – президент Сената парламента Чехии;
  • Андреас Эби – глава Нацсовета Федерального собрания Швейцарской конфедерации;
  • парламентская делегация США;
  • парламентская делегация Грузии;
  • парламентская делегация Литвы;
  • парламентская делегация Латвии;
  • парламентская делегация Польши;
  • парламентская делегация Румынии;
  • парламентская делегация Словакии;
  • парламентская делегация Франции;
  • парламентская делегация Турции;
  • делегация Европарламента;
  • главы дипломатических представительств.

Первый саммит Крымской платформы: главное

  • Первый саммит Крымской платформы в Украине состоялся 23 августа. Участие в мероприятии приняли представители более чем 40 стран.
  • Члены саммита подписали первую декларацию. В ней говорится, что страны осуждают оккупацию Крыма, а также преследование людей на территории полуострова, а также – подтверждают свою приверженность суверенитету Украины в рамках международно признанных границ. Также Россию на международном уровне признали государством-оккупантом.
  • Президент Владимир Зеленский отметил, что декларация остается открытой для стран, желающих присоединиться.
  • Кроме того, в документе говорится: если Россия продолжит свою агрессию, страны должны рассмотреть дополнительные санкции.
  • Зеленский отметил, что последний саммит Крымской платформы может произойти в Крыму – в Ялте.