Принятие соответствующего постановления поддержали 322 народных депутата при минимально необходимых 226.

Важно В полиции рассказали о двух версиях смерти Полякова

Как говорится в пояснительной записке, целью образования ВСК является осуществление парламентского контроля за расследованием дела о смерти Полякова, а также "полное, всестороннее, беспристрастное и объективное исследование всех обстоятельств в уголовном производстве".

Заметим, что инициировала создание ВСК нардеп Анна Скороход, которую связывали отношения с Антоном Поляковым. Ранее Скороход с трибуны парламента призвала нардепов заняться расследованием дела их погибшего коллеги.

Обратите внимание! Ранее Скороход раскритиковала полицию за проведение расследования дела. Она уверена, что это – умышленное убийство.

Что известно о смерти Полякова

О смерти Антона Полякова утром 8 октября сообщили в полиции. По данному факту открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Полякову было 33 года.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский говорил, что полиция рассматривает несколько версий смерти депутата Антона Полякова, среди которых:

хроническое заболевание,

отравление неизвестным веществом (как самостоятельно, так и неизвестным лицом).

В Министерстве внутренних дел заявили, что среди личных вещей умершего народного депутата Антона Полякова обнаружили 2 катетера с веществом бурого цвета, а также следствие установило наличие метадона в крови депутата.

Полный текст публикации из телеграма Верховной Рады:

Принято Постановление о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования убийства народного депутата Украины Полякова Антона Эдуардовича – уголовное производство № 12021100040002899, внесенное в ЕРДР 08.10.21 (№ 6300).