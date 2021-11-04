Рада увеличила финансирование кислородных станций в COVID-больницах

Верховная Рада 4 ноября приняла законопроект о выделении 800 миллионов гривен из Госбюджета на кислородные станции в больницах. Инициативу рассматривали вне очереди, поскольку вопрос кислорода в COVID-учреждениях – насущный.

За законопроект №5460 проголосовали 336 нардепов. Инициатива позволит решить проблему нехватки медицинского кислорода для пациентов с COVID-19.

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Что предполагает законопроект

Документ предусматривает установку мощных кислородных станций во всех больницах, имеющих отделения для больных коронавирусом. Инициаторы законопроекта отметили, что эти станции более эффективны для лечения тяжелых пациентов, чем концентраторы.

Отметили, что установление кислородных станций целесообразно и там, где есть другие способы кислородного потока. К примеру, кислородные баллоны или резервуары. Это позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода.

Законопроект в первом чтении приняли еще в июле, но затем на время он "завис в воздухе".

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