Рада увеличила расходы на пенсии и соцвыплаты – больше всего предусмотрели для переселенцев

Верховная Рада на недавнем заседании приняла изменения в госбюджет на 2022 год. Как следствие – увеличились расходы на финансирование социальных программ и пенсий.

Как рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, эта статья расходов увеличилась на 73,8 миллиарда гривен.

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По ее словам, даже в условиях войны украинское правительство работает над тем, чтобы максимально привлекать средства, в том числе международные, и поддерживать свою экономику. Ведь сильная экономика – это не только мощная армия, но и исполнение социальных обязательств.

Наибольшее финансирование было предусмотрено на программу помощи внутренне перемещенным лицам и выплату пенсий,

– рассказала Лазебная.

Что будет с субсидиями

Министр подчеркнула, что средства на субсидии сейчас есть. Правительство понимает, что рано или поздно придет отопительный сезон и на фоне потери работы и доходов люди будут нуждаться в помощи.

"Мы финансово обеспечиваем программу субсидий и говорим людям, что мы ее не сокращаем и не убавляем", – добавила она.

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Как будут расти минимальная пенсия и социальные выплаты

Несмотря на войну, развязанную россией, Украина продолжает увеличивать размер минимальной пенсии, а также социальных выплат. Рассказываем, как они будут меняться в течение 2022 года. Украинцев в течение этого года ожидают 5 повышений. Они будут касаться как пенсий, так и социальных выплат, гарантированных государством. Заметим, что одна из них уже была в июле.

Минимальная пенсия вырастет

1 июля – 2 027 гривен;

1 октября 2 680 гривен; 3 000 гривен;

1 декабря 2 093 гривны; 2 500 гривен.

Объясняем, что это за цифры. Прежде всего следует напомнить, что 1 января 2022 года впервые повысили минимальную пенсию. Тогда она составила 1 934 гривны. А вот в июле произошло следующее повышение до 2 027 гривен. Сумма эта выбрана не случайно. На нее повлияло повышение прожиточного минимума. Так что и минимальная пенсия выросла.

Уже 1 октября возрастет минимальная заработная плата. Будет идти речь о 6,7 тысячи гривен. В то же время минимальная пенсия должна быть не ниже 2 680 гривен. Но такую сумму получат не все пенсионеры. Речь идет только о тех, кто не работает и достиг 65 лет или больше. Еще одно условие – достижение страхового стажа: 35 лет для мужчин и 30 – для женщин.

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