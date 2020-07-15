Верховная Рада запретила народным депутатам брать себе помощников без образования. Нардепы не поддержали соответствующий проект закона №3644.

Закон поддержали лишь 224 нардепа. За его направление на повторное первое чтение проголосовали 280 депутатов. Об этом сообщает 24 канал.

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Сегодня помощником депутата может стать человек, который:

является гражданином Украины;

имеет среднее специальное или высшее образование;

свободно владеющий государственным языком.

Однако депутаты хотят изменить эту норму, чтобы помощником-консультантом мог стать человек, который только свободно владеет украинским языком.

Также законопроект предлагает, чтобы остаток средств из общего фонда, предназначенного на соответствующий год для оплаты труда помощников, депутат распределил на выплату денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпусков. Речь идет и о днях отпуска, которые помощник-консультант не использовал в прошлом году.