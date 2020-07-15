Верховна Рада заборонила народним депутатам брати собі помічників без освіти. Нардепи не підтримали відповідний проєкт закону №3644.

Закон підтримали лише 224 нардепа. За його направлення на повторне перше читання проголосували 280 депутатів. Про це повідомляє 24 канал.

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Сьогодні помічником депутата може стати людина, яка:

є громадянином України;

має середню спеціальну або вищу освіту;

вільно володіє державною мовою.

Однак депутати хочуть змінити цю норму, аби помічником-консультантом могла стати людина, яка лише вільно володіє українською мовою.

Також законопроєкт пропонує, щоб залишок коштів зі загального фонду, призначеного на відповідний рік для оплати праці помічників, депутат розподілив на виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної та додаткової відпусток. Йдеться і про дні відпустки, які помічник-консультант не використовував торік.