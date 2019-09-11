Рада хочет ликвидировать контрольную комиссию по вопросам приватизации госимущества

Верховная Рада поддержала в целом изменения в закон о приватизации государственного и муниципального имущества. Законопроект предусматривает ликвидацию контрольной комиссии по вопросам приватизации.

Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 311 депутатов. Лишь 1 парламентарий высказался против. Принятие законопроекта в целом поддержали 313 народных избранников.

К слову: Конфискация незаконного имущества чиновников: Рада поддержала законопроект

Один из создателей законопроекта Федор Вениславский отметил, что в парламенте уже обсуждался вопрос, что эта комиссия не отвечает Конституции Украины.

Я призываю поддержать этот законопроект в целом для того, чтобы не усложнять работу Верховной Рады лишним вопросом еще на следующем недельном пленарном заседании. Это не имеет никакого смысла. Предлагаю ликвидировать тот орган, который никому не нужен.

Что известно о комиссии Рады по вопросам приватизации?

Контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации была создана еще в далеком 1993 году. В ее состав входили 15 членов из числа действующих народных депутатов.



Контрольная комиссия осуществляет систематический контроль за соблюдением законодательства Украины о приватизации, выполнением государственной программы приватизации, а также за соблюдением нормативных актов по вопросам приватизации.