Рада хоче ліквідувати контрольну комісію з питань приватизації держмайна

Верховна Рада підтримала в цілому зміни до закону про приватизацію державного і комунального майна. Законопроєкт передбачає ліквідацію контрольної комісії з питань приватизації.

Відповідний законопроєкт у першому читанні підтримали 311 депутатів. Лише 1 парламентар висловилися проти. Ухвалення законопроєкту в цілому підтримали 313 народних обранців.

До слова: Конфіскація незаконного майна чиновників: Рада підтримала законопроєкт

Один з творців законопроєкту Федір Веніславський наголосив, що у парламенті вже обговорювалося питання, що ця комісія не відповідає Конституції України.

Я закликаю підтримати цей законопроєкт в цілому для того, щоб не ускладнювати роботу Верховної Ради зайвим питанням ще на наступному тижневому пленарному засіданні. Це не має жодного сенсу. Пропоную ліквідувати той орган, який нікому не потрібен,

– заявив Веніславський.

Що відомо про комісію Ради з питань приватизації?Контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації була створена ще у далекому 1993 році. До її складу входили 15 членів з числа чинних народних депутатів.



Контрольна комісія здійснює систематичний контроль за додержанням законодавства України про приватизацію, виконанням державної програми приватизації, а також за дотриманням нормативних актів з питань приватизації.