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      ВЕРХОВНА РАДА APPLE ІМПІЧМЕНТ

      Рада хоче ліквідувати контрольну комісію з питань приватизації держмайна

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      Рада підтримала ліквідацію комісії з контролю за приватизацією
      Рада підтримала ліквідацію комісії з контролю за приватизацією / narodna-pravda.ua

      Верховна Рада підтримала в цілому зміни до закону про приватизацію державного і комунального майна. Законопроєкт передбачає ліквідацію контрольної комісії з питань приватизації.

      Відповідний законопроєкт у першому читанні підтримали 311 депутатів. Лише 1 парламентар висловилися проти. Ухвалення законопроєкту в цілому підтримали 313 народних обранців.

      До слова: Конфіскація незаконного майна чиновників: Рада підтримала законопроєкт

      Один з творців законопроєкту Федір Веніславський наголосив, що у парламенті вже обговорювалося питання, що ця комісія не відповідає Конституції України.

      Я закликаю підтримати цей законопроєкт в цілому для того, щоб не ускладнювати роботу Верховної Ради зайвим питанням ще на наступному тижневому пленарному засіданні. Це не має жодного сенсу. Пропоную ліквідувати той орган, який нікому не потрібен,
      – заявив Веніславський.

      Що відомо про комісію Ради з питань приватизації?Контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації була створена ще у далекому 1993 році. До її складу входили 15 членів з числа чинних народних депутатів.

      Контрольна комісія здійснює систематичний контроль за додержанням законодавства України про приватизацію, виконанням державної програми приватизації, а також за дотриманням нормативних актів з питань приватизації.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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