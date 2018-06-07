Рада избрала аудитора НАБУ

Верховная Рада Украины утвердила в должности аудитора НАБУ Владимира Василенко. Его кандидатуру поддержали 289 депутатов.

Перед этим в парламенте провели рейтинговое голосование по кандидатурам Владимира Василенко и Томаса Фаерстоуна, первый получил больше голосов.

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Поэтому, в аудиторской комиссии НАБУ уже два из троих необходимых членов. Еще одного кандидата должен предложить президент.

82-летний правозащитник Владимир Василенко работал судьей в международном суде ООН и представителем Украины в Совете ООН по правам человека. Он также является отцом действующего члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Василенко.

Что будет делать комиссия по аудиту эффективности деятельности НАБУ?

Аудиторы должны оценить первые годы работы Национального антикоррупционного бюро и разработать механизмы проведения аудита. Отрицательное заключение аудита является единственным законным основанием для внеочередного увольнения действующего директора Бюро Артема Сытника с должности и уменьшения уровня бюджетного финансирования независимого правоохранительного органа.