Рада обрала аудитора НАБУ

Верховна Рада України затвердила на посаді аудитора НАБУ Володимира Василенка. Його кандидатуру підтримали 289 депутатів.

Перед цим у парламенті провели рейтингове голосування щодо кандидатур Володимира Василенка і Томаса Фаєрстоуна, перший отримав більше голосів.

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Відтак, в аудиторській комісії НАБУ уже є два з трьох необхідних членів. Ще одного кандидата має запропонувати президент.

82-річний правозахисник Володимир Василенко працював суддею в міжнародному суді ООН та представником України в Раді ООН із прав людини. Він також є батьком чинного члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрія Василенка.

Що робитиме комісія з аудиту ефективності діяльності НАБУ?Аудитори мають оцінити перші роки роботи Національного антикорупційного бюро та розробити механізми проведення аудиту. Негативний висновок аудиту є єдиною законною підставою для позачергового звільнення чинного директора Бюро Артема Ситника з посади та зменшення рівня бюджетного фінансування незалежного правоохоронного органу.