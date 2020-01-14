Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой неделе
Верховная Рада на этой пленарной неделе, с 14 до 17 января, не будет рассматривать во втором чтении законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". В повестке дня на этой пленарной неделе соответствующий вопрос отсутствует.
"Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы", – сказал заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в кулуарах парламента.
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Заметим, что парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все поправки ко второму чтению законопроекту и рекомендовал его к принятию. В первом чтении нардепы одобрили законопроект 13 ноября 2019 года.
Если Рада одобрит законопроект окончательно, то продавать землю сельскохозяйственного назначения можно будет с 1 октября 2020 года, причем любой формы собственности – государственной или частной.
Какие поправки внесли в законопроект о рынке земли
- Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
- Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
- Что до ограничения концентрации земли в одних руках, то его предлагают установить на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.
О возможности банков становиться собственниками земли
- Банки смогут становиться собственниками земли, но только благодаря взысканию залога из-за невыплаты кредита.
- Ограничение в 10 тысяч гектаров на них не будет распространяться.
- Банки смогут продать землю, полученную в качестве залога, в течение 2 лет.
- Все банки будут иметь также право кредитовать землю, независимо от формы собственности.
- Если банки не продают землю в течение 2 лет, земля конфискуется. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы, и остальное возвращает банку.
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