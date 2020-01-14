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      Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой неделе

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      Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли в течение 14-17 января / Getty Images

      Верховная Рада на этой пленарной неделе, с 14 до 17 января, не будет рассматривать во втором чтении законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". В повестке дня на этой пленарной неделе соответствующий вопрос отсутствует.

      "Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы", – сказал заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в кулуарах парламента.

      Читайте также: Купить и продать землю можно будет исключительно в безналичной форме

      Заметим, что парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все поправки ко второму чтению законопроекту и рекомендовал его к принятию. В первом чтении нардепы одобрили законопроект 13 ноября 2019 года.

      Если Рада одобрит законопроект окончательно, то продавать землю сельскохозяйственного назначения можно будет с 1 октября 2020 года, причем любой формы собственности – государственной или частной.

      Какие поправки внесли в законопроект о рынке земли

      • Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
      • Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
      • Что до ограничения концентрации земли в одних руках, то его предлагают установить на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.

      О возможности банков становиться собственниками земли

      • Банки смогут становиться собственниками земли, но только благодаря взысканию залога из-за невыплаты кредита.
      • Ограничение в 10 тысяч гектаров на них не будет распространяться.
      • Банки смогут продать землю, полученную в качестве залога, в течение 2 лет.
      • Все банки будут иметь также право кредитовать землю, независимо от формы собственности.
      • Если банки не продают землю в течение 2 лет, земля конфискуется. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы, и остальное возвращает банку.

      Смотрите видео: мысли украинцев об открытии рынка земли

      ринок землі іноземці опитування думка українців статистика інфографіка
      Что думают украинцы о возможности продажи земли иностранцам / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Верховная Рада Новости политики Новости Украины Рынок земли Александр Корниенко Законодательство
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