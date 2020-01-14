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      Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі цього тижня

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      Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі протягом 14-17 січня / Getty Images

      Верховна Рада на цьому пленарному тижні, з 14 до 17 січня, не розглядатиме в другому читанні законопроєкт "Про обіг земель сільськогосподарського призначення". В порядку денному на цей пленарний тиждень відповідне питання відсутнє.

      "Я не думаю, що на цьому тижні буде. Ви ж бачите, що наших колег по парламенту турбує процедура, меморандум, якісь ще там нюанси", – сказав заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в кулуарах парламенту.

      Читайте також: Купити та продати землю можна буде виключно у безготівковій формі

      Зауважимо, що парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики 28 грудня 2019 року розглянув усі правки до другого читання законопроєкту і рекомендував його до прийняття. У першому читанні нардепи схвалили законопроєкт 13 листопада 2019 року.

      Якщо Рада схвалить законопроєкт остаточно, то продавати землю сільськогосподарського призначення можна буде з 1 жовтня 2020 року, причому будь-якої форми власності – державної чи приватної.

      Які правки внесли в законопроєкт про ринок землі

      • Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

      Про можливість банків ставати власниками землі

      • Банки зможуть ставати власниками землі, але тільки завдяки стягненню застави через невиплату кредиту.
      • Обмеження в 10 тисяч гектарів на них не розповсюджуватиметься.
      • Банки матимуть можливість продати землю, отриману як заставу, протягом 2 років.
      • Всі банки матимуть також право кредитувати землю, незалежно від форми власності.
      • Якщо банки не продають землю протягом 2 років, земля конфіскується. Держава виставляє землю на продаж, забирає витрати, і решту повертає банку.

      Дивіться відео про думки українців щодо відкриття ринку землі:

      ринок землі іноземці опитування думка українців статистика інфографіка
      Що думають українці про можливість продажу землі іноземцям / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Ринок землі Законодавство Олександр Корнієнко
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