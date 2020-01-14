Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі цього тижня

Верховна Рада на цьому пленарному тижні, з 14 до 17 січня, не розглядатиме в другому читанні законопроєкт "Про обіг земель сільськогосподарського призначення". В порядку денному на цей пленарний тиждень відповідне питання відсутнє.

"Я не думаю, що на цьому тижні буде. Ви ж бачите, що наших колег по парламенту турбує процедура, меморандум, якісь ще там нюанси", – сказав заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в кулуарах парламенту.

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Зауважимо, що парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики 28 грудня 2019 року розглянув усі правки до другого читання законопроєкту і рекомендував його до прийняття. У першому читанні нардепи схвалили законопроєкт 13 листопада 2019 року.

Якщо Рада схвалить законопроєкт остаточно, то продавати землю сільськогосподарського призначення можна буде з 1 жовтня 2020 року, причому будь-якої форми власності – державної чи приватної.

Які правки внесли в законопроєкт про ринок землі

Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

Про можливість банків ставати власниками землі

Банки зможуть ставати власниками землі, але тільки завдяки стягненню застави через невиплату кредиту.

Обмеження в 10 тисяч гектарів на них не розповсюджуватиметься.

Банки матимуть можливість продати землю, отриману як заставу, протягом 2 років.

Всі банки матимуть також право кредитувати землю, незалежно від форми власності.

Якщо банки не продають землю протягом 2 років, земля конфіскується. Держава виставляє землю на продаж, забирає витрати, і решту повертає банку.

Дивіться відео про думки українців щодо відкриття ринку землі:



Що думають українці про можливість продажу землі іноземцям / Інфографіка 24 каналу