Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі цього тижня
Верховна Рада на цьому пленарному тижні, з 14 до 17 січня, не розглядатиме в другому читанні законопроєкт "Про обіг земель сільськогосподарського призначення". В порядку денному на цей пленарний тиждень відповідне питання відсутнє.
"Я не думаю, що на цьому тижні буде. Ви ж бачите, що наших колег по парламенту турбує процедура, меморандум, якісь ще там нюанси", – сказав заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в кулуарах парламенту.
Читайте також: Купити та продати землю можна буде виключно у безготівковій формі
Зауважимо, що парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики 28 грудня 2019 року розглянув усі правки до другого читання законопроєкту і рекомендував його до прийняття. У першому читанні нардепи схвалили законопроєкт 13 листопада 2019 року.
Якщо Рада схвалить законопроєкт остаточно, то продавати землю сільськогосподарського призначення можна буде з 1 жовтня 2020 року, причому будь-якої форми власності – державної чи приватної.
Які правки внесли в законопроєкт про ринок землі
- Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
- Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
- Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
Про можливість банків ставати власниками землі
- Банки зможуть ставати власниками землі, але тільки завдяки стягненню застави через невиплату кредиту.
- Обмеження в 10 тисяч гектарів на них не розповсюджуватиметься.
- Банки матимуть можливість продати землю, отриману як заставу, протягом 2 років.
- Всі банки матимуть також право кредитувати землю, незалежно від форми власності.
- Якщо банки не продають землю протягом 2 років, земля конфіскується. Держава виставляє землю на продаж, забирає витрати, і решту повертає банку.
Дивіться відео про думки українців щодо відкриття ринку землі:
Що думають українці про можливість продажу землі іноземцям / Інфографіка 24 каналу