Рада не смогла отменить законы о "кэшбеке" и электронных чеках

Нардепы провели соответствующее голосование во время заседания 2 октября. За первую инициативу проголосовали 102 депутата, за вторую отдали голоса 108 парламентариев. Поскольку законы одобрены, теперь под ним должны поставить свои подписи спикер Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

Говорится о законопроектах №1053-1 и №1073, которые были приняты 20 сентября. Первый предусматривает запуск работы в Украине электронных кассовых аппаратов. Законопроект предусматривает освобождение торговых предприятий от обязательства покупать кассовые аппараты.

К теме: Rozetka может закрыться, если Зеленский подпишет закон о кассовых аппаратах

Их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением. Оно в фискальном режиме будет отправлять данные о проведенных операциях на сервер налоговой службы.

А вот покупатели, которые поймают продавца за нарушение кассовой дисциплины, смогут рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара. Это уже предусматривает закон №1073.

Закон также вводит информационную систему в рамках электронного кабинета, с помощью которого можно будет проверить подлинность полученного покупателем в пункте продажи товаров расчетного документа.

Больше об этих законах - в материале 24 канала.

Внимание! Обязательное применение РРО с 1 января 2021 года должно касаться только следующих видов деятельности: реализация бытовой техники, лекарственных средств, ювелирных изделий, бывших в употреблении товаров в магазинах, деятельность гостиниц, туристических агентств, кафе, баров, ресторанов, а также реализация автозапчастей по перечню правительства.

Проекты постановлений об отмене этих решений представила депутат Нина Южанина. По ее словам, некоторые поправки, внесенные при подготовке их ко второму чтению полностью меняют суть законопроектов. Также, по ее словам, были допущены нарушения регламента при принятии документов в целом.