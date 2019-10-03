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      Рада не змогла скасувати закони про "кешбек" та електронні чеки

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      Верховна Рада України
      Верховна Рада України / 24 канал

      Нардепи провели відповідне голосування під час засідання 2 жовтня. За першу ініціативу проголосували 102 депутати, за другу віддали голоси 108 парламентарів. Оскільки закони схвалені, тепер під ними мають поставити свої підписи спікер Дмитро Разумков і президент Володимир Зеленський.

      Мовиться про законопроєкти №1053-1 та №1073, які були ухвалені 20 вересня. Перший передбачає запуск роботи в Україні електронних касових апаратів. Законопроєкт передбачає звільнення торговельних підприємств від зобов'язання купувати касові апарати.

      До теми: Rozetka може закритись, якщо Зеленський підпише закон про касові апарати

      Їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням. Воно у фіскальному режимі відправлятиме дані про проведені операції на сервер податкової служби.

      А ось покупці, які зловлять продавця за порушенням касової дисципліни, зможуть розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару. Це вже передбачає закон №1073.

      Закон також запроваджує інформаційну систему в рамках електронного кабінету, за допомогою якого можна буде перевірити справжність отриманого покупцем в пункті продажу товарів розрахункового документа.

      Більше про ці закони – у матеріалі 24 каналу.

      Увага! Обов'язкове застосування РРО з 1 січня 2021 року має стосуватися тільки таких видів діяльності: реалізація побутової техніки, лікарських засобів, ювелірних виробів, вживаних товарів у магазинах, діяльність готелів, туристичних агентств, кафе, барів, ресторанів, а також реалізація автозапчастин за переліком уряду.

      Проєкти постанов про скасування цих рішень представила депутат Ніна Южаніна. За її словами, деякі поправки, внесені під час підготовки їх до другого читання повністю змінюють суть законопроєктів. Також, за її словами, були допущенні порушення регламенту під час ухвалення документів в цілому.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Законодавство Бізнес Торгівля
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