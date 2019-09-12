Рада поддержала оборонный законопроект Зеленского в первом чтении: что это означает

Верховная Рада в первом чтении и за основу поддержала законопроект об обороне Украины. Он предусматривает план обороны страны в случае вооруженной агрессии.

Соответствующий проект закона № 1011 поддержали 316 народных депутатов, против – 19. Воздержались от голосования – 9, не голосовали – 54.

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Законопроект поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", депутатская группа "За будущее", внефракционные нардепы.

Депутаты "Голоса" были против или воздержались, а проигнорировала голосование "Оппозиционная платформа – За жизнь". Нардепы также рассмотрели альтернативный законопроект, который представил депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин.

Что означает этот законопроект?

Парламент также проголосовал за сокращение вдвое сроков подготовки ко второму чтению – до 7 дней.

Президент будет иметь право утверждать структуру плана обороны Украины.

Для организации обороны глава государства по представлению правительства утверждает структуру плана обороны Украины, план обороны Украины и военно-административное деление территории Украины.

Законопроект об Обороне Украины определяет содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных, других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

В пояснительной записке говорится о том, что принятый в первом чтении законопроект скоординирует деятельность составляющих сил обороны.