Рада підтримала оборонний законопроект Зеленського в першому читанні: що це означає

Верховна Рада у першому читанні та за основу підтримала законопроєкт Про оборону України. Він передбачає план оборони країни у разі збройної агресії.

Відповідний проект закону № 1011 підтримали 316 народних депутатів, проти – 19. Утримались від голосування – 9, а не голосували – 54.

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Законопроєкт підтримали фракції "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", депутатська група "За майбутнє", позафракційні нардепи.

Депутати "Голосу" були проти або утрималися, а проігнорувала голосування "Опозиційна платформа – За життя проігнорувала". Нардепи також розглянули альтернативний законопроєкт, який представив депутат із фракції "Голос" Сергій Рахманін.

Що означає цей законопроєкт?

Парламент також проголосував за скорочення вдвічі термінів підготовки до другого читання – до 7 днів.

Президент матиме право затверджувати структуру плану оборони України.

Для організації оборони глава держави за поданням уряду затверджує структуру плану оборони України, план оборони України та військово-адміністративний поділ території України.

Законопроект про Оборону України визначає зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково–технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

В пояснювальній записці мовиться про те, що схвалений у першому читанні законопроєкт скоординує діяльність складових сил оборони.