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      Рада підтримала оборонний законопроект Зеленського в першому читанні: що це означає

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      Рада в першому читанні підтримала оборонний законопроєкт Зеленського
      Рада в першому читанні підтримала оборонний законопроєкт Зеленського / Getty Images

      Верховна Рада у першому читанні та за основу підтримала законопроєкт Про оборону України. Він передбачає план оборони країни у разі збройної агресії.

      Відповідний проект закону № 1011 підтримали 316 народних депутатів, проти – 19. Утримались від голосування – 9, а не голосували – 54.

      Що ще у цей день ухвалили нардепи: Рада відтермінувала штрафи для євроблях

      Законопроєкт підтримали фракції "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", депутатська група "За майбутнє", позафракційні нардепи.

      Депутати "Голосу" були проти або утрималися, а проігнорувала голосування "Опозиційна платформа – За життя проігнорувала". Нардепи також розглянули альтернативний законопроєкт, який представив депутат із фракції "Голос" Сергій Рахманін.

      Що означає цей законопроєкт?

      Парламент також проголосував за скорочення вдвічі термінів підготовки до другого читання – до 7 днів.

      • Президент матиме право затверджувати структуру плану оборони України.
      • Для організації оборони глава держави за поданням уряду затверджує структуру плану оборони України, план оборони України та військово-адміністративний поділ території України.

      Законопроект про Оборону України визначає зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково–технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

      В пояснювальній записці мовиться про те, що схвалений у першому читанні законопроєкт скоординує діяльність складових сил оборони.

       

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      Теги: Законодавство Володимир Зеленський Новини України Президент України Війна на Донбасі Анексія Криму
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