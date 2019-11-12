Рада поддержала запрет пластиковых пакетов в Украине

Народные депутаты поддержали законопроект № 2051-1 в первом чтении. Он предлагает запретить пластиковые пакеты с 2022 года.

За соответствующее решение проголосовали 365 народных избранников.

Важно: Советы, которые помогут сохранить нашу планету

Законопроект № 2051-1 предлагает запретить продажу пластиковых пакетов в торговле и в ресторанных хозяйствах толщиной до 50 микрометров с 1 января 2022 года.

Ограничение не будет распространяться на:

биоразлагаемые пакеты;

сверхлегкие пакеты шириной до 225 миллиметров (без боковых складок);

пакеты глубиной до 345 миллиметров (с учетом боковых складок);

пакеты длиной до 450 миллиметров (с учетом ручек).

Исключением будет использование пакетов во время фасовки и транспортировки:

Рыбы;

мяса;

сыпучих продуктов.

Кроме того, предлагается запрет на продажу оксоразлагаемых пластиковых пакетов с 1 января 2022 года, ввести запрет склонения потребителей к покупке таких пакетов и ввести обязательную маркировку биоразлагаемых пакетов в соответствии с ГОСТ.

Где пластиковые пакеты уже запрещены?

Сейчас пластиковые пакеты запретили использовать в 33 странах мира, еще 53 страны ввели частичный запрет или ввели налог на одноразовые пакеты.

В Великобритании используются пакеты, которые разлагаются от 20 суток до 4 лет с минимальным вредом для окружающей среды. Дания ввела высокие налоги на раздачу в магазинах пластиковых пакетов, что на 90% снизило их использование. В Финляндии решили разместить в торговых сетях автоматы для сбора пластиковых пакетов и отправлять их на переработку.



Европа без пластика / Инфографика 24 канала

Чем опасен пластик и когда начнет действовать запрет на одноразовую посуду в Европе – в материале 24 канала.