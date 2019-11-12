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      Рада поддержала запрет пластиковых пакетов в Украине

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      Запрет пластиковых пакетов в Украине - нардепы поддержали
      Иллюстративное фото / pixabay.com

      Народные депутаты поддержали законопроект № 2051-1 в первом чтении. Он предлагает запретить пластиковые пакеты с 2022 года.

      За соответствующее решение проголосовали 365 народных избранников.

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      Законопроект № 2051-1 предлагает запретить продажу пластиковых пакетов в торговле и в ресторанных хозяйствах толщиной до 50 микрометров с 1 января 2022 года.

      Ограничение не будет распространяться на:

      • биоразлагаемые пакеты;
      • сверхлегкие пакеты шириной до 225 миллиметров (без боковых складок);
      • пакеты глубиной до 345 миллиметров (с учетом боковых складок);
      • пакеты длиной до 450 миллиметров (с учетом ручек).

      Исключением будет использование пакетов во время фасовки и транспортировки:

      • Рыбы;
      • мяса;
      • сыпучих продуктов.

      Кроме того, предлагается запрет на продажу оксоразлагаемых пластиковых пакетов с 1 января 2022 года, ввести запрет склонения потребителей к покупке таких пакетов и ввести обязательную маркировку биоразлагаемых пакетов в соответствии с ГОСТ.

      Где пластиковые пакеты уже запрещены?

      Сейчас пластиковые пакеты запретили использовать в 33 странах мира, еще 53 страны ввели частичный запрет или ввели налог на одноразовые пакеты.

      В Великобритании используются пакеты, которые разлагаются от 20 суток до 4 лет с минимальным вредом для окружающей среды. Дания ввела высокие налоги на раздачу в магазинах пластиковых пакетов, что на 90% снизило их использование. В Финляндии решили разместить в торговых сетях автоматы для сбора пластиковых пакетов и отправлять их на переработку.

      Пластик
      Европа без пластика / Инфографика 24 канала

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      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Законодательство Экология
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