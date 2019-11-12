19:37
12 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін та штучний інтелект проти бюрократії. Медицина по-російськи
      Вєсті Кремля
      23:07, 11 листопада
      Вєсті.UA: Чому насправді звільнили Геруса? Поплавський покарає "джокера"
      Вєсті.UA
      19:55, 11 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      Рада підтримала заборону пластикових пакетів в Україні

      981 Читать новость на русском
      Заборона пластикових пакетів в Україні - нардепи підтримали
      Ілюстративне фото / pixabay.com

      Народні депутати підтримали законопроєкт № 2051-1 у першому читанні. Він пропонує заборонити пластикові пакети з 2022 року.

      За відповідне рішення проголосували 365 народних обранців.

      Важливо: Поради, які допоможуть зберегти нашу планету

      Законопроєкт № 2051-1 пропонує заборонити продаж пластикових пакетів в торгівлі та у ресторанних господарствах товщиною до 50 мікрометрів з 1 січня 2022 року.

      Обмеження не буде поширюватися на:

      • біорозкладані пакети;
      • надлегкі пакети завширшки до 225 міліметрів (без бічних складок);
      • пакети глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бічних складок);
      • пакетів довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок).

      Винятком будуть використання пакетів під час фасування і транспортування:

      • риби;
      • м'яса;
      • сипучих продуктів.

      Крім того, пропонується заборона на продаж оксорозкладаних пластикових пакетів з 1 січня 2022 року, ввести заборону схиляння споживачів до купівлі таких пакетів та ввести обов'язкове маркування біорозкладаних пакетів у відповідності з ДСТУ.

      Де пластикові пакети вже заборонені?

      Наразі пластикові пакети заборонили використовувати у 33 країнах світу, ще 53 країни запровадили часткову заборону або запровадили податок на одноразові пакети.

      У Великій Британії використовуються пакети, які розкладаються від 20 діб до 4 років із мінімальною шкодою для довкілля. Данія запровадила високі податки на роздавання у магазинах пластикових пакетів, що на 90% знизило їх використання. У Фінляндії вирішили розмістити у торговельних мережах автомати для збору пластикових пакетів і відправляти їх на переробку.

      Пластик
      Європа без пластику / Інфографіка 24 каналу

      Чим небезпечний пластик та коли почне діяти заборони на одноразовий посуд в Європі – у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      У розкішній сукні і без білизни: Емілія Кларк вразила виходом на червону доріжку
      сьогодні
      6335
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В’ятрович стане нардепом: коротко про все, що відомо
      сьогодні , 19:05 В’ятрович стане нардепом: коротко про все, що відомо
      Євгенія Мазур 8515
      Що відомо про Олександра Дубінського: кар'єра, декларація та майно
      сьогодні , 18:30 Що відомо про Олександра Дубінського: кар'єра, декларація та майно
      Вероніка Климська 390
      Дискредитація України: як пранкер "Джокер" грає на руку Кремлю
      сьогодні , 17:00 Дискредитація України: як пранкер "Джокер" грає на руку Кремлю
      Петро Охотін 1637
      Скільки років треба працювати українцеві, щоб заробити статки 7 мільярдерів України
      сьогодні , 16:35 Скільки років треба працювати українцеві, щоб заробити статки 7 мільярдерів України
      Світлана Попова 613
      Що відомо про Павла Букіна: біографія ексдиректора Укроборонпрому
      сьогодні , 15:14 Що відомо про Павла Букіна: біографія ексдиректора Укроборонпрому
      Ірина Кошанська 643
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук