Рада підтримала заборону пластикових пакетів в Україні

Народні депутати підтримали законопроєкт № 2051-1 у першому читанні. Він пропонує заборонити пластикові пакети з 2022 року.

За відповідне рішення проголосували 365 народних обранців.

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Законопроєкт № 2051-1 пропонує заборонити продаж пластикових пакетів в торгівлі та у ресторанних господарствах товщиною до 50 мікрометрів з 1 січня 2022 року.

Обмеження не буде поширюватися на:

біорозкладані пакети;

надлегкі пакети завширшки до 225 міліметрів (без бічних складок);

пакети глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бічних складок);

пакетів довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок).

Винятком будуть використання пакетів під час фасування і транспортування:

риби;

м'яса;

сипучих продуктів.

Крім того, пропонується заборона на продаж оксорозкладаних пластикових пакетів з 1 січня 2022 року, ввести заборону схиляння споживачів до купівлі таких пакетів та ввести обов'язкове маркування біорозкладаних пакетів у відповідності з ДСТУ.

Де пластикові пакети вже заборонені?

Наразі пластикові пакети заборонили використовувати у 33 країнах світу, ще 53 країни запровадили часткову заборону або запровадили податок на одноразові пакети.

У Великій Британії використовуються пакети, які розкладаються від 20 діб до 4 років із мінімальною шкодою для довкілля. Данія запровадила високі податки на роздавання у магазинах пластикових пакетів, що на 90% знизило їх використання. У Фінляндії вирішили розмістити у торговельних мережах автомати для збору пластикових пакетів і відправляти їх на переробку.



Європа без пластику / Інфографіка 24 каналу

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