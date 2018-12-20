Рада позволила учебным заведениям сдавать в аренду помещения

Верховная Рада законодательно урегулировала возможность образовательных учреждений сдавать в аренду помещения для предоставления социально-бытовых услуг участникам образовательного процесса.

Соответствующее решение 20 декабря во время пленарного заседания поддержали 238 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как и раньше, объекты и имущество государственных и коммунальных учреждений образования не подлежат приватизации или использованию по образовательному назначению. Однако теперь закон устанавливает, что образовательные учреждения могут сдавать свои объекты и имущество в аренду для предоставления услуг, которые не могут обеспечить сами, а также связанных с обеспечением учебного процесса или обслуживанием участников образовательного процесса.

Кроме того, с января 2018 года региональные отделения Фонда государственного имущества начали отказывать в заключении договоров аренды для размещения на территории учебных заведений столовых, буфетов и других социально-бытовых объектов, которые не соответствуют образовательному назначению.

Вследствие этого субъектам предпринимательской деятельности, которые предоставляли на территории высших учебных заведений услуги общественного питания, отказано в заключении или продлении действия договоров аренды, что лишило сотрудников и студентов высших учебных заведений возможности питаться на территории учебного заведения,

– написано в сопроводительном документе.

К слову, закон вступит в силу на следующий день после его публикации.

Напомним, что министерство экономического развития и торговли Украины предлагает уменьшить норму уплаты прибыли государственных компаний в бюджет с 75% до 50%.