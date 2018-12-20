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      Рада позволила учебным заведениям сдавать в аренду помещения

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      Рада позволила учебным заведениям сдавать в аренду помещения
      Рада позволила учебным заведениям сдавать в аренду помещения / osvitoria.media

      Верховная Рада законодательно урегулировала возможность образовательных учреждений сдавать в аренду помещения для предоставления социально-бытовых услуг участникам образовательного процесса.

      Соответствующее решение 20 декабря во время пленарного заседания поддержали 238 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

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      Как и раньше, объекты и имущество государственных и коммунальных учреждений образования не подлежат приватизации или использованию по образовательному назначению. Однако теперь закон устанавливает, что образовательные учреждения могут сдавать свои объекты и имущество в аренду для предоставления услуг, которые не могут обеспечить сами, а также связанных с обеспечением учебного процесса или обслуживанием участников образовательного процесса.

      Кроме того, с января 2018 года региональные отделения Фонда государственного имущества начали отказывать в заключении договоров аренды для размещения на территории учебных заведений столовых, буфетов и других социально-бытовых объектов, которые не соответствуют образовательному назначению.

      Вследствие этого субъектам предпринимательской деятельности, которые предоставляли на территории высших учебных заведений услуги общественного питания, отказано в заключении или продлении действия договоров аренды, что лишило сотрудников и студентов высших учебных заведений возможности питаться на территории учебного заведения,
      – написано в сопроводительном документе.

      К слову, закон вступит в силу на следующий день после его публикации.

      Напомним, что министерство экономического развития и торговли Украины предлагает уменьшить норму уплаты прибыли государственных компаний в бюджет с 75% до 50%.

      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Законодательство Верховная Рада Образование
      Источник: 24 канал
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