Рада дозволила навчальним закладам здавати в оренду приміщення

Верховна Рада законодавчо врегулювала можливість освітніх установ здавати в оренду приміщення для надання соціально-побутових послуг учасникам навчального процесу.

Відповідне рішення 20 грудня під час пленарного засідання підтримали 238 народних депутатів із 289, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як і раніше, об'єкти і майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації або використання за освітнім призначенням. Однак тепер закон встановлює, що освітні установи можуть здавати свої об'єкти і майно в оренду для надання послуг, які не можуть забезпечити самі, а також які пов'язані з забезпеченням навчального процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу.

Крім того, з січня 2018 року регіональна відділення Фонду державного майна почали відмовляти в укладенні договорів оренди для розміщення на території навчальних закладів їдалень, буфетів та інших соціально-побутових об'єктів, які не відповідають освітнім призначенням.

Внаслідок цього суб'єктам підприємницької діяльності, які надавали на території вищих навчальних закладів послуги громадського харчування, відмовлено в укладенні або в продовженні дії договорів оренди, що позбавило співробітників і студентів вищих навчальних закладів можливості харчуватися на території навчального закладу,

– написано у супровідному документі.

До слова, закон вступить в силу на наступний день після його публікації.

Нагадаємо, що міністерство економічного розвитку та торгівлі України пропонує зменшити норму сплати прибутку державних компаній до бюджету з 75% до 50%.