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      Рада предварительно одобрила законопроект о разведке

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      Рада поддержала как основу законопроект о разведке / Getty Images

      Верховная Рада поддержала как основу в повторном чтении законопроект №2412-д "О разведке" авторства президента Владимира Зеленского. Свои голоса за документ, который должен реформировать украинскую разведку, отдали 233 нардепа.

      Что предусматривает законопроект о разведке

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      • Совершенствование правовых и организационных основ работы разведки.
      • Организацию эффективной деятельности разведывательных органов Украины.
      • Улучшение взаимодействия разведывательных органов.
      • Обеспечение социальной и правовой защиты работников органов разведки.
      • Обеспечение защиты людей, конфиденциально сотрудничающих с разведкой.

      Отдельно в законопроекте говорится о разграничении полномочий: чтобы устранить дублирование функций разведки между СБУ и другими разведорганами. То есть СБУ исключили из перечня разведывательных органов и служба определена как субъект разведывательного сообщества.

      В документе также приведена в соответствие с Конституцией норма, согласно которой СНБО координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.

      Определен механизм создания комитета парламента, в полномочия которого будет входить обеспечение контрольных функций за деятельностью субъектов разведсообщества. В нем определяются функции, полномочия и особенности функционирования указанного комитета Рады.

      Контролировать органы разведки должны:

      • Президент Украины (основной контроль).
      • Верховная Рада (дополнительный парламентский контроль).
      • Счетная палата (внешний финансовый контроль).
      • Важно: граждане Украины осуществляют гражданский контроль за разведкой согласно Конституции и законам.

      Зконопроект дает определение важнейшим понятиям, касающимся разведки:

      • Информация о разведывательной деятельности.
      • Методы разведки, силы и средства разведки.
      • Секретная информация и разведывательная тайна.
      • Социальный, правовой и финансовый статус работников разведорганов надо повысить: должностные оклады считать от размера прожиточного минимума, как это уже действует для работников НАБУ, ГБР, прокуроров и судей.

      Разведывательными органами являются:

      • Служба внешней разведки Украины.
      • Разведывательный орган Министерства обороны Украины.
      • Разведывательный орган Государственной пограничной службы.

      Организационную структуру разведывательных органов должен определять президент, как и руководить ими в целом. Непосредственных руководителей разведорганов также назначает и увольняет от должностей глава государства.

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      Дополнительные и особые права разведорганов

      • Использование условных наименований.
      • Открытие счетов в национальной и иностранной валютах.
      • Использование сотрудников под прикрытием.
      • Организация структуры прикрытия.
      • Конфиденциальное сотрудничество с теми или иными людьми.

      Важно: препятствовать работе разведывательных органов или отказываться помогать им – нельзя. Это будет караться штрафом от 15 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня это 255-340 гривен).

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Законодательство Верховная Рада Міністерство оборони України Новости Украины Новости политики Реформы СНБО СБУ Владимир Зеленский
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