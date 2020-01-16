Рада предварительно одобрила законопроект о разведке

Верховная Рада поддержала как основу в повторном чтении законопроект №2412-д "О разведке" авторства президента Владимира Зеленского. Свои голоса за документ, который должен реформировать украинскую разведку, отдали 233 нардепа.

Что предусматривает законопроект о разведке

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Совершенствование правовых и организационных основ работы разведки.

Организацию эффективной деятельности разведывательных органов Украины.

Улучшение взаимодействия разведывательных органов.

Обеспечение социальной и правовой защиты работников органов разведки.

Обеспечение защиты людей, конфиденциально сотрудничающих с разведкой.

Отдельно в законопроекте говорится о разграничении полномочий: чтобы устранить дублирование функций разведки между СБУ и другими разведорганами. То есть СБУ исключили из перечня разведывательных органов и служба определена как субъект разведывательного сообщества.

В документе также приведена в соответствие с Конституцией норма, согласно которой СНБО координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.

Определен механизм создания комитета парламента, в полномочия которого будет входить обеспечение контрольных функций за деятельностью субъектов разведсообщества. В нем определяются функции, полномочия и особенности функционирования указанного комитета Рады.

Контролировать органы разведки должны:

Президент Украины (основной контроль).

Верховная Рада (дополнительный парламентский контроль).

Счетная палата (внешний финансовый контроль).

Важно: граждане Украины осуществляют гражданский контроль за разведкой согласно Конституции и законам.

Зконопроект дает определение важнейшим понятиям, касающимся разведки:

Информация о разведывательной деятельности.

Методы разведки, силы и средства разведки.

Секретная информация и разведывательная тайна.

Социальный, правовой и финансовый статус работников разведорганов надо повысить: должностные оклады считать от размера прожиточного минимума, как это уже действует для работников НАБУ, ГБР, прокуроров и судей.

Разведывательными органами являются:

Служба внешней разведки Украины.

Разведывательный орган Министерства обороны Украины.

Разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Организационную структуру разведывательных органов должен определять президент, как и руководить ими в целом. Непосредственных руководителей разведорганов также назначает и увольняет от должностей глава государства.

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Дополнительные и особые права разведорганов

Использование условных наименований.

Открытие счетов в национальной и иностранной валютах.

Использование сотрудников под прикрытием.

Организация структуры прикрытия.

Конфиденциальное сотрудничество с теми или иными людьми.

Важно: препятствовать работе разведывательных органов или отказываться помогать им – нельзя. Это будет караться штрафом от 15 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня это 255-340 гривен).