Рада предварительно одобрила законопроект о разведке
Верховная Рада поддержала как основу в повторном чтении законопроект №2412-д "О разведке" авторства президента Владимира Зеленского. Свои голоса за документ, который должен реформировать украинскую разведку, отдали 233 нардепа.
Что предусматривает законопроект о разведке
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- Совершенствование правовых и организационных основ работы разведки.
- Организацию эффективной деятельности разведывательных органов Украины.
- Улучшение взаимодействия разведывательных органов.
- Обеспечение социальной и правовой защиты работников органов разведки.
- Обеспечение защиты людей, конфиденциально сотрудничающих с разведкой.
Отдельно в законопроекте говорится о разграничении полномочий: чтобы устранить дублирование функций разведки между СБУ и другими разведорганами. То есть СБУ исключили из перечня разведывательных органов и служба определена как субъект разведывательного сообщества.
В документе также приведена в соответствие с Конституцией норма, согласно которой СНБО координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.
Определен механизм создания комитета парламента, в полномочия которого будет входить обеспечение контрольных функций за деятельностью субъектов разведсообщества. В нем определяются функции, полномочия и особенности функционирования указанного комитета Рады.
Контролировать органы разведки должны:
- Президент Украины (основной контроль).
- Верховная Рада (дополнительный парламентский контроль).
- Счетная палата (внешний финансовый контроль).
- Важно: граждане Украины осуществляют гражданский контроль за разведкой согласно Конституции и законам.
Зконопроект дает определение важнейшим понятиям, касающимся разведки:
- Информация о разведывательной деятельности.
- Методы разведки, силы и средства разведки.
- Секретная информация и разведывательная тайна.
- Социальный, правовой и финансовый статус работников разведорганов надо повысить: должностные оклады считать от размера прожиточного минимума, как это уже действует для работников НАБУ, ГБР, прокуроров и судей.
Разведывательными органами являются:
- Служба внешней разведки Украины.
- Разведывательный орган Министерства обороны Украины.
- Разведывательный орган Государственной пограничной службы.
Организационную структуру разведывательных органов должен определять президент, как и руководить ими в целом. Непосредственных руководителей разведорганов также назначает и увольняет от должностей глава государства.
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Дополнительные и особые права разведорганов
- Использование условных наименований.
- Открытие счетов в национальной и иностранной валютах.
- Использование сотрудников под прикрытием.
- Организация структуры прикрытия.
- Конфиденциальное сотрудничество с теми или иными людьми.
Важно: препятствовать работе разведывательных органов или отказываться помогать им – нельзя. Это будет караться штрафом от 15 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня это 255-340 гривен).