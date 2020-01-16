Рада попередньо схвалила законопроєкт про розвідку

Верховна Рада підтримала за основу у повторному першому читанні законопроєкт №2412-д "Про розвідку" авторства президента Володимира Зеленського. Свої голоси за документ, який повинен реформувати українську розвідку, віддали 233 нардепи.

Що передбачає законопроєкт про розвідку

Читайте також: Зеленський підписав указ про призов у 2020 році: з якого віку братимуть до армії

Вдосконалення правових та організаційних засад роботи розвідки.

Організацію ефективної діяльності розвідувальних органів України.

Покращення взаємодії розвідувальних органів.

Забезпечення соціального та правового захисту працівників органів розвідки.

Гарантування захисту людей, що конфіденційно співпрацюють з розвідкою.

Окремо у законопроєкті мовиться про розмежування повноважень: щоб усунути дублювання функцій розвідки між СБУ та іншими розвідорганами. Тобто СБУ виключили з переліку розвідувальних органів і служба визначена як суб’єкт розвідувальної спільноти.

У документі також приведено у відповідність з Конституцією норму, згідно з якою РНБО координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

Визначено також механізм створення комітету парламенту, до повноважень якого належатиме забезпечення контрольних функцій за діяльністю суб'єктів розвідспільноти. У ньому визначаються функції, повноваження та особливості функціонування зазначеного комітету Ради.

Контролювати органи розвідки повинні:

Президент України (основний контроль).

Верховна Рада (додатковий парламентський контроль).

Рахункова палата (зовнішній фінансовий контроль).

Важливо: громадяни України здійснюють цивільний контроль за розвідкою згідно з Конституцією та законами.

Зконопроєкт дає визначення найважливішим поняттям, які стосуються розвідки:

Інформація про розвідувальну діяльність.

Методи розвідки, сили й засоби розвідки.

Таємна інформація та розвідувальна таємниця.

Соціальний, правовий та фінансовий статус працівників розвідорганів треба підвищити: посадові оклади рахуватимуть від розміру прожиткового мінімуму, як це вже діє для працівників НАБУ, ДБР, прокурорів та суддів.

Розвідувальними органами є:

Служба зовнішньої розвідки України.

Розвідувальний орган Міністерства оборони України.

Розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Організаційну структуру розвідувальних органів повинен визначати президент, як і керувати ними загалом. Безпосередніх керівників розвідорганів також призначає та звільняє з посад глава держави.

Читайте також: Легалізація грального бізнесу: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні

Додаткові та особливі права розвідорганів

Використання умовних найменувань.

Відкриття рахунків у національній та іноземній валютах.

Використання співробітників під прикриттям.

Організація структури прикриття.

Конфіденційна співпраця з тими чи іншими людьми.

Важливо: перешкоджати роботі розвідувальних органів чи відмовлятися сприяти їм – не можна. Це каратиметься штрафом від 15 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це 255 – 340 гривень).