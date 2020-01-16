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      Рада попередньо схвалила законопроєкт про розвідку

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      Рада підтримала за основу законопроєкт про розвідку / Getty Images

      Верховна Рада підтримала за основу у повторному першому читанні законопроєкт №2412-д "Про розвідку" авторства президента Володимира Зеленського. Свої голоси за документ, який повинен реформувати українську розвідку, віддали 233 нардепи.

      Що передбачає законопроєкт про розвідку

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      • Вдосконалення правових та організаційних засад роботи розвідки.
      • Організацію ефективної діяльності розвідувальних органів України.
      • Покращення взаємодії розвідувальних органів.
      • Забезпечення соціального та правового захисту працівників органів розвідки.
      • Гарантування захисту людей, що конфіденційно співпрацюють з розвідкою.

      Окремо у законопроєкті мовиться про розмежування повноважень: щоб усунути дублювання функцій розвідки між СБУ та іншими розвідорганами. Тобто СБУ виключили з переліку розвідувальних органів і служба визначена як суб’єкт розвідувальної спільноти.

      У документі також приведено у відповідність з Конституцією норму, згідно з якою РНБО координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

      Визначено також механізм створення комітету парламенту, до повноважень якого належатиме забезпечення контрольних функцій за діяльністю суб'єктів розвідспільноти. У ньому визначаються функції, повноваження та особливості функціонування зазначеного комітету Ради.

      Контролювати органи розвідки повинні:

      • Президент України (основний контроль).
      • Верховна Рада (додатковий парламентський контроль).
      • Рахункова палата (зовнішній фінансовий контроль).
      • Важливо: громадяни України здійснюють цивільний контроль за розвідкою згідно з Конституцією та законами.

      Зконопроєкт дає визначення найважливішим поняттям, які стосуються розвідки:

      • Інформація про розвідувальну діяльність.
      • Методи розвідки, сили й засоби розвідки.
      • Таємна інформація та розвідувальна таємниця.
      • Соціальний, правовий та фінансовий статус працівників розвідорганів треба підвищити: посадові оклади рахуватимуть від розміру прожиткового мінімуму, як це вже діє для працівників НАБУ, ДБР, прокурорів та суддів.

      Розвідувальними органами є:

      • Служба зовнішньої розвідки України.
      • Розвідувальний орган Міністерства оборони України.
      • Розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

      Організаційну структуру розвідувальних органів повинен визначати президент, як і керувати ними загалом. Безпосередніх керівників розвідорганів також призначає та звільняє з посад глава держави.

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      Додаткові та особливі права розвідорганів

      • Використання умовних найменувань.
      • Відкриття рахунків у національній та іноземній валютах.
      • Використання співробітників під прикриттям.
      • Організація структури прикриття.
      • Конфіденційна співпраця з тими чи іншими людьми.

      Важливо: перешкоджати роботі розвідувальних органів чи відмовлятися сприяти їм – не можна. Це каратиметься штрафом від 15 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це 255 – 340 гривень).

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Законодавство Міністерство оборони України СБУ РНБО Реформи
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