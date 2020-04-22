Рада приняла 180 законов за 8 месяцев, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Верховная Рада 9-го созыва отличается от всех предыдущих и может похвастаться плодотворным результатом своей работы.

Об этом он сказал в фильме "Год президентства Зеленского", который будет транслировать Офис Президента и 24 канал. Президент пояснил, что действующий парламент младше по возрасту и ментально другой, особенно партия "Слуга народа".

К слову Зеленский обещает увольнять министров, которые не будут выполнять своих обязанностей

"Да, они ("слуги народа" – 24 канал) разные, их много, но при этом результат – 180 законов за 8 месяцев. Где есть такая статистика?", – сказал Зеленский.

Он отметил, что среди главных пунктов его предвыборной программы были закон об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности, которые они выполнили.

"30 лет никто не хотел принимать закон об импичменте, и я начал с себя. Далее был закон о снятии депутатской неприкосновенности, который вызвал большое возмущение даже в новой Верховной Раде, но слава Богу у нас есть монобольшинство и мы сняли депутатскую неприкосновенность. Я очень рад, что эти пункты программы выполнены", – добавил президент.

Смотрите полный выпуск фильма "Год президентства Зеленского" на 24 канале: