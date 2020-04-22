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      Рада ухвалила 180 законів за 8 місяців, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський вважає, що Верховна Рада 9-го скликання відрізняється від всіх попередніх та може похвалитись плідним результатом своєї роботи.

      Про це він сказав у фільмі "Рік президентства Зеленського", який транслюватиме Офіс Президента і 24 канал. Президент пояснив, що чинний парламент молодший за віком та ментально інший, особливо партія "Слуга народу". 

      До слова Зеленський обіцяє звільняти міністрів, які не виконуватимуть своїх обов'язків

      "Так, вони ("слуги народу – 24 канал) різні, їх багато, але при цьому є результат – 180 законів за 8 місяців. Де є така статистика?", – сказав Зеленський.

      Він наголосив, що серед найголовніших пунктів його передвиборчої програми були закон про імпічмент та зняття депутатської недоторканності, які вони виконали. 

      "30 років ніхто не хотів приймати закон про імпічмент, і я почав зі себе. Далі був закон про зняття депутатської недоторканості, яке викликало велике обурення навіть у новій Верховній Раді, але слава Богу в нас є монобільшість і ми зняли депутатську недоторканність. Я дуже радий, що ці пункти програми виконані", – додав президент. 

      Дивіться повний випуск фільму "Рік президентства Зеленського" на 24 каналі:

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Законодавство
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