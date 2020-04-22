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      Зеленський обіцяє звільняти міністрів, які не виконуватимуть своїх обов'язків

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      Зеленський звільнятиме міністрів, які не виконують своїх обов'язків / Getty images

      Володимир Зеленський вважає, що президент України має стежити за роботою уряду. Окрім цього, він наполягатиме на звільненні міністрів, якщо ті не виконуватимуть свої обов'язків.

      "В нас немає недоторканих, це стосується й уряду. Хтось з українців після цих слів скаже, що уряд – це уряд, яким командує прем'єр-міністр, але я впевнений, що президент має за цим стежити", – таку думку він озвучив у фільмі "Рік президентства Зеленського", який транслюватиме Офіс Президента і 24 канал.

      До слова Рік Зеленського: в чому причина високих рейтингів президента

      За його словами, якщо якийсь міністр завалив роботу і не може виконувати своїх обов'язків, то він як президент буде робити все, аби його змінювали.

      "Ми будемо робити це доти, поки ми не зробимо ідеальний уряд, де кожна людина, кожен міністр перебуває на своєму місць", – пояснив Зеленський.

      Дивіться повний випуск фільму "Рік президентства Зеленського" на 24 каналі:


      Головні здобутки президента за рік / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини політики Новини України Уряд Шмигаля Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський
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