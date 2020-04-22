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      Зеленский будет увольнять министров, которые не будут выполнять своих обязанностей

      - Читати новину українською
      Зеленский будет увольнять министров, которые не выполняют своих обязанностей / Getty images

      Владимир Зеленский считает, что президент Украины должен следить за работой правительства. Кроме этого, он будет настаивать на увольнении министров, если те не будут выполнять свои обязанности.

      "У нас нет неприкасаемых, это касается и правительства. Кто-то из украинцев после этих слов скажет, что правительство – это правительство, которым командует премьер-министр, но я уверен, что президент должен за этим следить", – такое мнение он озвучил в фильме "Год президентства Зеленского", который будет транслировать Офис Президента и 24 канал.

      К слову Год Зеленского: в чем причина высоких рейтингов президента

      По его словам, если какой-то министр завалил работу и не может выполнять свои обязанности, то он как президент будет делать все, чтобы его меняли.

      "Мы будем делать это до тех пор, пока мы не сделаем идеальное правительство, где каждый человек, каждый министр находится на своем месте", – пояснил Зеленский.

      Смотрите полный выпуск фильма "Год президентства Зеленского" на 24 канале:


      Главные достижения президента за год / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости политики Новости Украины Правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский
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