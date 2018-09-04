Рада приняла "антипиратский" закон

Во вторник, 4 сентября, Верховная Рада приняла евроинтеграционный закон о преодолении пиратства. Нововведения предусматривают создание механизма, благодаря которому правообладатели смогут дополнительно контролировать выдачу контрольных марок.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных" проголосовали 240 депутатов.

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Так, Министерство экономического развития в течение трех рабочих дней со дня выдачи контрольных марок обнародует на своем веб-сайте перечень наименований экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных установленного образца с указанием произведений, зафиксированных на этих экземплярах, данных о заявителе, количества выданных контрольных марок, их серии, номера, даты выдачи.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, во вторник, 4 сентября, Верховная Рада открыла 9 сессию. С 13 июля народные избранники находились на летних каникулах.