Новый закон вводит административную ответственность за неправомерное ношение военной формы. Также депутаты приняли уголовную ответственность за осквернение памятников и могил участников революции Достоинства и войны на Донбассе.

Законопроект №9217 о внесении соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины поддержали 235 народных депутатов.

Читайте также: Верховная Рада приняла закон, регулирующий переход армии Украины на стандарты НАТО

Что изменилось?

Новая статья, которая дополняет закон предусматривает предупреждение и наказание в виде штрафа за незаконное ношение военной формы и одежды со знаками военнослужащих. Размер штрафа составит от 2550 до 3400 гривен.

За повторное правонарушение, если ранее уже было административное взыскание, ответственность составит от 3400 до 6800 гривен или общественные работы.

Среди прочего расширен перечень лиц, за осквернение могил которых предусмотрена уголовная ответственность ограничением или лишением свободы на срок 3-5 лет. В этот перечень внесены воины, защищавшие независимость и территориальную целостность Украины и участвовавшие в АТО, обеспечивавшие национальную безопасность и оборону, сдерживавшие вооруженную агрессию РФ в Донецкой и Луганской областях, участники Революции Достоинства и борцы за независимость Украины в XX веке.

Согласно новому закону вводится ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград. Теперь покупка, продажа, обмен или другая платная передача ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, а также их присвоение или ношение лицом, не имеющим на то права, или незаконное хранение, влекут за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от 850 до 1700 гривен с конфискацией соответствующей награды.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.