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      Рада ухвалила закон про штрафи за неправомірне носіння військової форми

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      За незаконне носіння військової форми загрожуватиме штраф
      За незаконне носіння військової форми загрожуватиме штраф / Фото з відкритих джерел

      Новий закон вводить адміністративну відповідальність за неправомірне носіння військової форми. Також депутати ухвалили кримінальну відповідальність за осквернення пам'ятників і могил учасників Революції Гідності та війни на Донбасі.

      Законопроект №9217 про внесення відповідних змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України підтримали 235 народних депутатів.

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      Що змінилося?

      Нова стаття, яка доповнює закон, передбачає попередження та покарання у вигляді штрафу за незаконне носіння військової форми та одягу з відзнаками військовослужбовців. Розмір штрафу становитиме від 2550 до 3400 гривень.

      За повторне правопорушення, якщо раніше вже було адміністративне стягнення, відповідальність складе від 3400 до 6800 гривень або ж громадські роботи.

      Серед іншого розширено перелік осіб, за осквернення могил яких передбачена кримінальна відповідальність обмеженням або позбавленням волі на строк 3-5 років. До цього переліку внесено воїнів, які захищали незалежність і територіальну цілісність України та брали участь в АТО, забезпечували національну безпеку і оборону, стримували збройну агресію РФ в Донецькій і Луганській областях, учасників Революції Гідності та борців за незалежність України в XX столітті.

      Згідно з новим законом вводиться відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород. Відтепер купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, а також їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберігання, тягнуть за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 850 до 1700 гривень з конфіскацією відповідної нагороди.

      Закон набуде чинності наступного дня після публікації.

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      6 червня
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Збройні сили України
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