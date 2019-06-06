Верховна Рада ухвалила закон, який регулює перехід армії України на стандарти НАТО

Верховна Рада схвалила закон, який регулює задекларований у документах стратегічного оборонного планування перехід України на стандарти НАТО в оборонній сфері.

За відповідний законопроект №8370 "Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів" проголосували 229 народних депутатів.

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Що передбачає закон? Внесення змін до закону "Про оборону України" щодо визначення термінів "військова стандартизація", "військовий стандарт", "стандарт НАТО" і "стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО".

Окрім того, закон передбачає надання Міністерству оборони повноважень щодо забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації, а також визначення органу військової стандартизації.

Які функції військової стандартизації? Розробка, прийняття, скасування, відновлення дії, поширення та застосування військових стандартів, зокрема тих, які прийматимуться на основі стандартів НАТО і стандартів у сфері оборони держав-членів НАТО.

Для чого Україні цей закон? Реалізація закону забезпечить до 2020 року повну сумісність ЗСУ із ЗС країн-членів НАТО.

Верховна Рада підтримала 30 травня в першому читанні проект закону про реформу звань в армії. Згідно з реформою, звання у Збройних силах України мають відповідати стандартам НАТО. Що зміниться – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

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