Верховная Рада приняла закон, регулирующий переход армии Украины на стандарты НАТО

Верховная Рада одобрила закон, регулирующий задекларированный в документах стратегического оборонного планирования переход Украины на стандарты НАТО в оборонной сфере.

За соответствующий законопроект №8370 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов" проголосовали 229 народных депутатов.

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Что предусматривает закон? Внесение изменений в закон "Об обороне Украины" относительно определения терминов "военная стандартизация", "военный стандарт", "стандарт НАТО" и "стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО".

Кроме того, закон предусматривает предоставление Министерству обороны полномочий по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации, а также определению органа военной стандартизации.

Каковы функции военной стандартизации? Разработка, принятие, отмена, возобновление действия, распространение и применение военных стандартов, в частности тех, которые будут приниматься на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО.

Для чего Украине этот закон? Реализация закона обеспечит до 2020 года полную совместимость ВСУ с ВС стран-членов НАТО.

Верховная Рада поддержала 30 мая в первом чтении проект закона о реформе званий в армии. Согласно реформе, звания в Вооруженных силах Украины должны соответствовать стандартам НАТО. Что изменится – читайте в нашем материале по ссылке.



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