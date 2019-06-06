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      Верховная Рада приняла закон, регулирующий переход армии Украины на стандарты НАТО

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      Верховная Рада приняла закон, регулирующий переход ВСУ на стандарты НАТО
      Верховная Рада приняла закон, регулирующий переход ВСУ на стандарты НАТО / 24 канал

      Верховная Рада одобрила закон, регулирующий задекларированный в документах стратегического оборонного планирования переход Украины на стандарты НАТО в оборонной сфере.

      За соответствующий законопроект №8370 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов" проголосовали 229 народных депутатов.

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      Что предусматривает закон? Внесение изменений в закон "Об обороне Украины" относительно определения терминов "военная стандартизация", "военный стандарт", "стандарт НАТО" и "стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО".

      Кроме того, закон предусматривает предоставление Министерству обороны полномочий по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации, а также определению органа военной стандартизации.

      Каковы функции военной стандартизации? Разработка, принятие, отмена, возобновление действия, распространение и применение военных стандартов, в частности тех, которые будут приниматься на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО.

      Для чего Украине этот закон? Реализация закона обеспечит до 2020 года полную совместимость ВСУ с ВС стран-членов НАТО.

      Верховная Рада поддержала 30 мая в первом чтении проект закона о реформе званий в армии. Согласно реформе, звания в Вооруженных силах Украины должны соответствовать стандартам НАТО. Что изменится – читайте в нашем материале по ссылке.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Реформы Міністерство оборони України НАТО Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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