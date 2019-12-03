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      Рада призвала Зеленского подать заявку на план действий для членства в НАТО

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      Рада приняла постановление о первоочередных шагах для членства в НАТО / bilyayivka.city

      Верховная Рада Украины приняла проект постановления о первоочередных шагах для обеспечения евроатлантической интеграции Украины в НАТО. В частности, постановление предусматривает новую заявку на план действий относительно членства в Североатлантическом альянсе.

      Соответствующее постановление поддержали 284 депутата, 16 парламентариев воздержались, а еще 7 – проголосовали против.

      Важно! Стоит ли Украине подавать новую заявку на ПДЧ в НАТО: ответ генсека Столтенберга

      Своим решением Верховная Рада Украины постановляет:

      • Призвать Президента Украины обеспечить подготовку и подачу в декабре 2019 года в НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить план действий относительно членства;
      • Уполномочить председателя Верховной Рады Украины на подписание документов совместно с Президентом Украины и премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить план действий относительно членства в НАТО,
      • Обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной плана действий по членству в НАТО.

      Что известно о предварительной заявке на ПДЧ и чем все закончилось?

      Украина уже подавала заявку на план действий относительно членства в НАТО. Альянс должен был принять решение о предоставлении такого плана на бухарестском саммите 2008 года, но так и не сделал этого.

      В СМИ позже появилась информация, что Путин пригрозил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу, что в случае присоединения Украины к НАТО, Россия вторгнется в Крым и на восток Украины.

      Украине тогда сказали, что она обязательно станет членом Североатлантического альянса, но когда это произойдет – неизвестно. Генсек Йенс Столтенберг тоже подтверждал этот тезис, но откровенно признался, что не может сказать, произойдет ли это еще при его жизни.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины НАТО Верховная Рада Генсек НАТО Новости политики Владимир Зеленский
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