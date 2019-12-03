Рада призвала Зеленского подать заявку на план действий для членства в НАТО

Верховная Рада Украины приняла проект постановления о первоочередных шагах для обеспечения евроатлантической интеграции Украины в НАТО. В частности, постановление предусматривает новую заявку на план действий относительно членства в Североатлантическом альянсе.

Соответствующее постановление поддержали 284 депутата, 16 парламентариев воздержались, а еще 7 – проголосовали против.

Важно! Стоит ли Украине подавать новую заявку на ПДЧ в НАТО: ответ генсека Столтенберга

Своим решением Верховная Рада Украины постановляет:

Призвать Президента Украины обеспечить подготовку и подачу в декабре 2019 года в НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить план действий относительно членства;

Уполномочить председателя Верховной Рады Украины на подписание документов совместно с Президентом Украины и премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить план действий относительно членства в НАТО,

Обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной плана действий по членству в НАТО.

Что известно о предварительной заявке на ПДЧ и чем все закончилось?

Украина уже подавала заявку на план действий относительно членства в НАТО. Альянс должен был принять решение о предоставлении такого плана на бухарестском саммите 2008 года, но так и не сделал этого.

В СМИ позже появилась информация, что Путин пригрозил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу, что в случае присоединения Украины к НАТО, Россия вторгнется в Крым и на восток Украины.

Украине тогда сказали, что она обязательно станет членом Североатлантического альянса, но когда это произойдет – неизвестно. Генсек Йенс Столтенберг тоже подтверждал этот тезис, но откровенно признался, что не может сказать, произойдет ли это еще при его жизни.