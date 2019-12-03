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      Рада закликала Зеленського подати заявку на план дій для членства в НАТО

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      Рада ухвалила постанову про першочергові кроки для членства у НАТО / bilyayivka.city

      Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови про першочергові кроки для забезпечення євроатлантичної інтеграції України в НАТО. Зокрема, постанова передбачає нову заявку на план дій щодо членства у Північноатлантичному альянсі.

      Відповідну постанову підтримали 284 депутати, 16 парламентарів утрималися, а ще 7 – проголосували проти.

      Важливо! Чи варто Україні подавати нову заявку на ПДЧ в НАТО: відповідь генсека Столтенберга

      Своїм рішенням Верховна Рада України постановляє:

      • Закликати Президента України забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати план дій щодо членства;
      • Уповноважити голову Верховної Ради України на підписання документів спільно із Президентом України та прем'єр-міністром України, необхідних для підтвердження наміру України отримати план дій щодо членства в НАТО;
      • Звернутися до парламентів країн-членів НАТО із закликом сприяти отриманню Україною плану дій щодо членства у НАТО.

      Що відомо про попередню заявку на ПДЧ і чим все закінчилося?

      Україна вже подавала заявку на план дій щодо членства в НАТО. Альянс мав ухвалити рішення щодо надання такого плану на бухарестському саміті 2008 року, але так і не зробив цього.

      У ЗМІ згодом з'явилася інформація, що Путін пригрозив тодішньому президенту США Джорджу Бушу, що у випадку приєднання України до НАТО, Росія вторгнеться у Крим та на Схід України.

      Україні тоді сказали, що вона обов'язково стане членом Північноатлантичного альянсу, але коли це станеться – не відомо. Генсек Єнс Столтенберг теж підтверджував цю тезу, але відверто зізнався, що не може сказати, чи станеться це ще за його життя.

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      3 грудня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України НАТО Верховна Рада Новини політики Генсек НАТО Володимир Зеленський
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