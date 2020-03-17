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      Рада проведет еще одно внеочередное заседание: что будут рассматривать нардепы

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      Президент Украины Владимир Зеленский инициировал 17 марта проведение еще одного внеочередного заседания парламента. Депутаты рассмотрят назначения министра экономики и руководителя Офиса генпрокурора.

      Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков с трибуны парламента. Заседание состоится в 10 утра.

      К теме Министерство экономики может возглавить Игорь Петрашко: кто это

      В то же время комитет по правоохранительной деятельности уже поддержал кандидатуру Ирины Венедиктов на пост главы Офиса генпрокурора.

      Два кадровые вопросы, которые рассмотрит Верховная Рада:

      • вечером 16 марта премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления №3226, которым предложил парламенту назначить Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
      • Кроме этого Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о предоставлении согласия парламента на назначение генеральным прокурором и.о. директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

      Кто такой Игорь Петрашко?
      Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирования, а также имеет диплом МВА бизнес школы при университете Вандербильта в США. Начиная с 1996 года, Петрашко работал в различных америкаскихких, российских и украинских компаниях, которые предоставляли услуги по консалтингу и работали в сфере инвестиционных услуг. В последние годы экономист работал в украинском аграрном холдинга Ukrlandfarming.

       

      Что известно об Ирине Венедиктовой?
      Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года вместе с "слугой народа" вошла в Верховную Раду Украины. В декабря 2019 года стала временно исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова заменила Романа Трубу, которого Владимир Зеленский отправил в отставку.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Кабинет Министров Украины Министерство экономического развития и торговли Верховная Рада Офис генпрокурора Ирина Венедиктова Новости Украины Новости политики
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