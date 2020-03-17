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      Рада проведе ще одне позачергове засідання: що розглядатимуть нардепи

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      Рада розгляне кадрові призначення / Кабмін

      Президент України Володимир Зеленський ініціював 17 березня проведення ще одного позачергового засідання парламенту. Депутати розглянуть призначення міністра економіки і керівника Офісу генпрокурора.

      Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков з трибуни парламенту. Засідання відбудеться о 10 ранку.

      До теми Міністерство економіки може очолити Ігор Петрашко: хто це

      Водночас комітет з правоохоронної діяльності вже підтримав кандидатуру Ірини Венедіктової на пост глави Офісу генпрокурора.

      Два кадрові питання, які розгляне Верховна Рада:

      • увечері 16 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради проєкт постанови №3226, яким запропонував парламенту призначити Ігоря Петрашко міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.
      • Крім цього, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про надання згоди парламенту на призначення генеральним прокурором в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової.

      Хто такий Ігор Петрашко? Ігор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет за спеціальністю бізнес-адміністрування, а також має диплом МВА бізнес школи при університеті Вандербільта у США. Починаючи з 1996 року, Петрашко працював у різноманітних америкасньких, російських і українських компаніях, які надавали послуги з консалтингу та працювали у сфері інвестиційних послуг. В останні роки економіст працював в українському аграрному холдингу Ukrlandfarming.

      Що відомо про Ірину Венедіктову?Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради України. У грудні 2019 року стала тимчасово виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого Володимир Зеленський відправив у відставку.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Верховна Рада Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова Новини політики
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