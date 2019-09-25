Рада разрешила импортировать электричество из России и Беларуси: причины и последствия

На энергетическом рынке Украины происходят резонансные события. Так парламентарии приняли решение, которым разрешили нашим предприятиям закупать электроэнергию из Беларуси и России, а в судебной системе возобновляются слушания по делу "Ротердам+".

Причины и последствия в эфире 24 канала обсудили с экономическим экспертом Борисом Кухнируком.

– Нужно понимать некоторые особенности функционирования энергорынка – нет недостатка мощности. При этом есть вопросы определенных дисбалансов, которые возникают в режиме внутридобовых и почасовых балансов, когда в пределах суток могут быть проблемы.

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– И это частично связано с тем, что некоторые компании, которые рассчитывают получить преференции от правительства впоследствии, не заключают долгосрочных прямых контрактов. Если они заключили бы, то потребность в регулирующих мощностях внутрисуточных было бы меньше. Это приводит к дисбалансам на рынке. Проблема заключается в том, что это приводит к ситуации, когда значительно активнее мы должны задействовать маневровые мощности.

Что мы получаем, когда напрямую начнут закупать электроэнергию из заграницы?

– Это ухудшит ситуацию для действующих предприятий, потому что, условно говоря, у них мощности будут задействованы еще меньше. Есть вопросы просто экономики – если у тебя мощности не задействованы, а тебе все равно надо тратить на их содержание, тогда деятельность будет убыточна или ты потребуешь повышать цены на них.

– То, что делается сейчас – это попытка определенных "притирок" на рынке электроэнергии.

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