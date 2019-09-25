Рада дозволила імпортувати електрику з Росії і Білорусі: причини і наслідки

На енергетичному ринку України відбуваються резонансні події. Так парламентарі ухвалили рішення, яким дозволили нашим підприємствам закуповувати електроенергію з Білорусі та Росії, а в судовій системі поновлюютьсяся слухання у справі "Ротердам+".

Про причини та наслідки в ефірі 24 каналу обговорили з економічним експертом Борисом Кухніруком.

– Потрібно розуміти деякі особливості функціонування енергоринку – немає нестачі потужності. У нас є проблема використання цих потужностей, які є. При цьому є питання певних дисбалансів, які виникають в режимі внутрішньодобових і погодинних балансів, коли в межах доби можуть бути проблеми.

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– І це частково пов’язано з тим, що деякі компанії, які розраховують отримати преференції від уряду згодом, не укладають довгострокових прямих контрактів. Якщо вони уклали б, то потреба в регулюючих потужностях внутрішньодобових було б менше. Це призводить до дисбалансів на ринку. Проблема полягає в тому, що це призводить до ситуації, коли значно активніше ми мусимо задіювати маневрові потужності.

Що ми отримуємо, коли напряму почнуть закуповувати електроенергію за кордону?

– Це погіршить ситуацію для діючих підприємств, тому що, умовно кажучи, у них потужності будуть задіяні ще менше. Є питання просто економіки – якщо у тебе потужності не задіяні, а тобі все одно треба витрачати на їх утримання, тоді діяльність буде збиткова або ти вимагатимеш підвищувати ціни на них.

– Те, що робиться зараз – це намагання певних "притирань" на ринку електроенергії.

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