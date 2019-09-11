На арене те же, – политолог рассказал о влиянии Коломойского и других олигархов на новую власть

С завершением избирательной кампании в Украине формируются новые политические реалии. На месте старых групп влияния появляются новые. И хотя на Банковой отрицают любое давление на власть при рассмотрении вопросов дальнейшего развития страны с этим соглашаются не все эксперты.

На самом ли деле Украина избавилась от влияния олигархов или это лишь очередная утопия – рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала.

Интересно! Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы

– Во-первых, нужно отметить, что началась совершенно новая реалия, которой раньше не было – это однопартийное большинство. У нас впервые президент имеет полный контроль над Верховной Радой. То есть пропрезидентское большинство в парламенте и пропрезидентское правительство, которое ему подконтрольно.

– Что касается влияния олигархов, то я бы не делал выводов, что у нас полностью изменилась ситуация – на арене все те же. Например, Порошенко как президент и как один из богатейших людей в стране имел огромное влияние. Сейчас его влияние значительно меньше, хотя тоже остается.

– Уменьшилось политическое влияние Ахметова. У него есть несколько депутатов в Верховной раде, но нет своей фракции и таких инструментов влияния на правительство, как это было раньше. Он когда-то мог и с предыдущим президентом договариваться, сейчас с новым президентом отношения не такие конфликтные, но и не такие близкие.

Влияние Коломойского растет

– Чье влияние реально растет, так это Игоря Коломойского. Нельзя утверждать, что Зеленский является марионеткой Коломойского, в команде президента есть и противники этого олигарха, но есть люди, которых называют агентами влияния.



Игорь Коломойский

– Я не могу подтвердить или опровергнуть, насколько тесно они связаны с Коломойским. Но по данным СМИ или опосредованным признакам, они могут работать на интересы олигарха. Такие люди есть и во фракции "Слуга народа", и в исполнительной власти, и безусловно, по словам экспертов, влияние Коломойского существенно возросло за последние месяцы.

– Интересы Зеленского, Офиса Президента не тождественны с интересами Коломойского, однако мы видим это влияние. Вот, например, история по созданию энергетического рынка. Там были противоположные интересы. Есть влияние на энергетические компании со стороны Рината Ахметова, который был в этом заинтересован. Но рынок необходимо было создать в рамках реформ перед европейскими партнерами.



Зеленский встретился с Коломойским во время форума "Диалог с бизнесом" / Фото Офиса Президента

– Сейчас готовятся изменения в налоговое законодательство. И здесь многие эксперты критикуют автора этого законопроекта, что эти изменения могут сработать на пользу Коломойского. Пока это лишь предположение, но это опасно и может означать риски разделения рынка и новых бизнес-политических войн. Так что влияние Коломойского растет и здесь есть определенные риски новых конфликтов.

– У него больше инструментов. Смотрите, олигарх не контролирует фракцию Зеленского "Слуга народа", не контролирует Офис Президента, но есть связи с главой ОП Богданом и другими людьми. Это деликатная тема и я не могу подтвердить, что есть прямое влияние на конкретных людей.

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