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      Рада рассматривает законопроект о рынке земли: сколько поправок прошли

      - Читати новину українською
      Рада розглядає законопроєкт про ринок землі / Пресслужба Кабміну

      После первого чтения в законопроект о рынке земли №2178-10 депутаты подали 4018 поправок. По состоянию на 20 февраля парламент рассмотрел 718 поправок.

      Пока это только 17% от всей работы. Из всех поправок депутаты поддержали только одну.

      Надо знать: Кто не сможет купить землю в Украине: детали законопроекта №2178-10

      20 февраля парламент рассмотрел 69 поправок и все отклонил. Рассмотрение следующих продолжат на пленарном заседании 21 февраля.

      Давид Арахамия сообщал, что из-за законопроекта о рынке земли и большого количества поправок работа Верховной Рады может быть заблокирована на 2 месяца. На их рассмотрение потребуется около 8 тысяч минут.

      Внедрение рынка земли в Украине: что известно

      Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч поправок к документу.

      Как будут голосовать депутаты: какие фракции поддержат законопроект

      Какие ключевые правки внесли в законопроект о рынке земли:

      • Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
      • Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
      • Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.
      • Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли в качестве залога за кредит.
      • Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.
      • Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.

      Обратите внимание: Как открытие рынка земли повлияет на курс валют: объяснение НБУ

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Деньги Верховная Рада Законодательство Рынок земли Новости политики
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