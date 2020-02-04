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      Рада снизила ренту на добычу янтаря

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      Рада снизила ренту на добычу янтаря / newsone.ua

      Верховная Рада 4 февраля приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает снижение ставки рентной платы до 10% на добычу янтаря.

      За соответствующий законопроект проголосовали 290 народных депутатов, 1 парламентарий была против, еще 60 – воздержались.

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      Что предусматривает законопроект:

      Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины. Согласно им, ставка рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря снизится с 1 января 2022 года с 25% до 10%. В то же время до конца 2020 года будет действовать временная ставка в размере 5%, а в 2021 году – 8%.

      Заместитель председателя комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Александр Ковальчук представляя законопроект в Раде отметил, что увеличение рентной платы с 5% до 25% в 2016 году привело к снижению поступлений за использование недр.

      "Поэтому предложенный подход имеет стимулирующий характер для легализации добычи янтаря", – пояснил депутат.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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