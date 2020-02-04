19:04
4 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Сігал, Охлобистін і Прілєпін – партія фріків РФ. Фюрер реінкарнувався в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:54, 3 лютого
      Вєсті.UA: Нова валюта – українське пессо. Тимошенко пропонує продавати "слуг народу"
      Вєсті.UA
      21:08, 3 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА

      Рада знизила ренту за видобування бурштину

      0
      Рада знизила ренту за видобуток бурштину / newsone.ua

      Верховна Рада 4 лютого ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає зниження ставки рентної плати до 10% на видобування бурштину.

      За відповідний законопроєкт проголосували 290 народних депутатів, 1 парламентарка була проти, ще 60 – утрималися.

      Цікаво: На Рівненщині у голови сільради вилучили бурштин на 30 тисяч доларів: відео і фото спецоперації

      Що передбачає законопроєкт:

      Документ передбачає внесення змін у Податковий кодекс України. Згідно з ним, ставка рентної плати за користування надрами для видобування бурштину знизиться з 1 січня 2022 року із 25% до 10%. Водночас до кінця 2020 року діятиме тимчасова ставка у розмірі 5%, а у 2021 році – 8%.

      Заступник голови комітету з питань фінансів, митної та податкової політики Олександр Ковальчук представлючи законопрєкт у Раді відзначив, що збільшення рентної плати з 5% до 25% у 2016 році призвело до зниження надходжень за використання надр.

      "Тому запропонований підхід має стимулювальний характер для легалізації видобутку бурштину", – пояснив депутат.

      Кива переписувався з Жиріновським у Раді: відео листування 18+
      сьогодні
      10918
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:40 Борги за тепло: чи ризикують українці залишитися без опалення
      Інна Жолобович 87
      сьогодні , 17:21 Чи зможуть люди з судимістю володіти зброєю після її легалізації, – думка юриста
      Ірина Поліщук 589
      30 січня , 17:45 Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото
      4020
      3 лютого , 10:00 Чому ви захочете жити в Батумі, а не в Барселоні: переваги інвестицій в нерухомість в Грузії
      1360
      сьогодні , 16:43 Скандали з тарифами: як олігархи продовжують "нагрівати" громадян
      Дмитро Гнап 1259
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук