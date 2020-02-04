Рада знизила ренту за видобування бурштину

Верховна Рада 4 лютого ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає зниження ставки рентної плати до 10% на видобування бурштину.

За відповідний законопроєкт проголосували 290 народних депутатів, 1 парламентарка була проти, ще 60 – утрималися.

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Що передбачає законопроєкт:

Документ передбачає внесення змін у Податковий кодекс України. Згідно з ним, ставка рентної плати за користування надрами для видобування бурштину знизиться з 1 січня 2022 року із 25% до 10%. Водночас до кінця 2020 року діятиме тимчасова ставка у розмірі 5%, а у 2021 році – 8%.

Заступник голови комітету з питань фінансів, митної та податкової політики Олександр Ковальчук представлючи законопрєкт у Раді відзначив, що збільшення рентної плати з 5% до 25% у 2016 році призвело до зниження надходжень за використання надр.

"Тому запропонований підхід має стимулювальний характер для легалізації видобутку бурштину", – пояснив депутат.