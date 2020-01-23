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      На Рівненщині у голови сільради вилучили бурштин на 30 тисяч доларів: відео і фото спецоперації

      932 Читать новость на русском
      На Рівненщині у голови сільради вилучили бурштин на 30 тисяч доларів / rv.npu.gov.ua

      Правоохоронці знайшли у машині сільського голови Дубровицького району майже 30 кілограмів бурштину. Сталося це 22 січня поблизу села Великий Житин у Рівненському районі.

      Як зазначили на сайті Національної поліції, правоохоронці вилучили три мішки бурштину-сирцю, що важили 30 кілограмів. Його орієнтовну вартість оцінюють приблизно у 30 тисяч доларів. 

      Важливо! Легалізація видобутку бурштину: Зеленський підписав закон

      Усі 30 кілограмів бурштину передадуть на експертизу, після якої чоловіку повідомлять про підозру. За незаконне видобування, збут, придбання, перевезення бурштину йому може загрожувати штраф від трьох до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

      Правоохоронці вилучили у голови сільради бурштин на 30 тисяч доларів / Фото: Нацполіція

      Дивіться відео спецоперація з вилучення бурштину:

      Україна має великі запаси бурштину, однак його левову частину видобувають у незаконний спосіб. Аби зупинити нелегальний видобуток, збут та контрабанду, Верховна Рада 19 грудня розглянула законопроєкт про криміналізацію незаконного видобутку бурштину. А також схвалила його у другому читанні й у цілому. 27 грудня документ підписав Президент України Володимир Зеленський.

      Що передбачає законопроєкт

      • Запровадження дозволів на видобуток бурштину.
      • Як видобувачам надаватимуть дозволи.
      • Вартість ділянки для видобутку на аукціоні.
      • Покарання за незаконний видобуток бурштину.
      • Покарання за безгосподарське використання земель.
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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Рівне Бурштин Верховна Рада Поліція Долар Кримінал
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