На Ровненщине у председателя сельсовета изъяли янтарь на 30 тысяч долларов: видео и фото

Правоохранители нашли в машине сельского головы Дубровицкого района почти 30 килограммов янтаря. Произошло это 22 января вблизи села Великий Житин в Ровненском районе.

Как отметили на сайте Национальной полиции, правоохранители изъяли три мешка янтаря-сырца, которые весили 30 килограммов. Его ориентировочную стоимость оценивают примерно в 30 тысяч долларов.

Важно! Легализация добычи янтаря: Зеленский подписал закон

Все 30 килограммов янтаря передадут на экспертизу, после которой мужчине сообщат о подозрении. За незаконную добычу, сбыт, приобретение, перевозку янтаря ему может грозить штраф от трех до 10 тысяч необлагаемых минимумов или ограничение или лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Правоохранители изъяли у председателя сельсовета янтарь на 30 тысяч долларов / Фото: Нацполиция

Смотрите видео спецоперации по изъятию янтаря:

Украина имеет большие запасы янтаря, однако его львиную часть добывают в незаконный способ. Чтобы остановить нелегальную добычу, сбыт и контрабанду, Верховная Рада 19 декабря рассмотрела законопроект о криминализации незаконной добычи янтаря. А также одобрила его во втором чтении и в целом. 27 декабря документ подписал Президент Владимир Зеленский.

Что предусматривает законопроект