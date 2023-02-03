Министр обороны Украины пояснил, что вместе с французским коллегой Себастьеном Лекорню подписал меморандум из Thales Group о поставках радаров GM-200 для украинских ПВО, информирует 24 Канал.
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Что известно о радарах Ground Master 200
Наше небо будет защищено от смертоносных атак России,
– заявил Алексей Резников.
Министр пояснил, что говорится о поставках двух радаров GM-200.
Следует заметить, что Ground Master 200 – это радары средней дальности производства Thales Group. Они позволяют выявить враждебную цель в 250 километрах в режиме наблюдения и в 100 километрах – в режиме боя.
Радары Ground Master 200 служат так называемыми заполнителями пробелов в воздушном наблюдении или датчиками противовоздушной обороны.
Производитель Thales Group отмечает, что радары могут определять и сопровождать цели на малой и большой высоте. Эта техника может предупреждать людей о реактивном, артиллерийском и минометном огне.
Кроме того, радары могут обнаруживать надводные цели и отслеживать корабли, малые плавсредства и т.д. Также они могут отслеживать широкий спектр целей: от небольших и медленных до малозаметных и маневренных, в частности дроны от класса I (Mini) до класса IV (HALE).
Кратко о поездке Резникова во Францию
- Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках рабочего визита посетил Париж и договорился о передаче Украине САУ Caesar и обучении наших бойцов.
- Так, Украина получит еще 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar. По словам Резникова, эти артсистемы очень эффективно проявили себя в поле боя.
- Также министр обороны рассказал, что Париж подготовит более 6500 украинских воинов. В частности, 2000 – будут учиться на территории Франции и Польши. Для этого Париж отправит 150 своих военных в Польшу, где они будут учить бойцов ВСУ.