Министр обороны Украины пояснил, что вместе с французским коллегой Себастьеном Лекорню подписал меморандум из Thales Group о поставках радаров GM-200 для украинских ПВО, информирует 24 Канал.

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Что известно о радарах Ground Master 200

Наше небо будет защищено от смертоносных атак России,

– заявил Алексей Резников.

Министр пояснил, что говорится о поставках двух радаров GM-200.

Следует заметить, что Ground Master 200 – это радары средней дальности производства Thales Group. Они позволяют выявить враждебную цель в 250 километрах в режиме наблюдения и в 100 километрах – в режиме боя.

Радары Ground Master 200 служат так называемыми заполнителями пробелов в воздушном наблюдении или датчиками противовоздушной обороны.

Производитель Thales Group отмечает, что радары могут определять и сопровождать цели на малой и большой высоте. Эта техника может предупреждать людей о реактивном, артиллерийском и минометном огне.

Кроме того, радары могут обнаруживать надводные цели и отслеживать корабли, малые плавсредства и т.д. Также они могут отслеживать широкий спектр целей: от небольших и медленных до малозаметных и маневренных, в частности дроны от класса I (Mini) до класса IV (HALE).

Кратко о поездке Резникова во Францию