Міністр оборони України пояснив, що разом з французьким колегою Себастьєном Лекорню підписав меморандум із Thales Group про постачання радарів GM-200 для українських ППО, інформує 24 Канал.

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Що відомо про радари Ground Master 200

Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії,

– заявив Олексій Резніков.

Міністр пояснив, що мовиться про постачання двох радарів GM-200.

Варто зауважити, що Ground Master 200 – це радари середньої дальності виробництва Thales Group. Вони дозволяють виявити ворожу ціль за 250 кілометрів у режимі спостереження та за 100 кілометрів – у режимі бою.

Радари Ground Master 200 слугують так званими заповнювачами пробілів у повітряному спостереженні чи датчиками системи протиповітряної оборони.

Виробник Thales Group зазначає, що його радари можуть визначати та супроводжувати цілі на малій та великій висоті. Ця техніка може попереджати людей про реактивний, артилерійський і мінометний вогонь.

Окрім того, радари можуть виявляти надводні цілі та відстежувати кораблі, малі плавзасоби тощо. Також вони можуть відстежувати широкий спектр цілей: від невеликих і повільних до малопомітних і маневрених, зокрема – дрони від класу I (Mini) до класу IV (HALE).

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