Играли вторую симфонию Максима Березовского. В целом это лишь ее второе исполнение, поскольку наследство этого исполнителя было утрачено. Об этом заявил директор Киевского симфонического оркестра Александр Зайцев.

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Также исполняли аранжировки всемирно известного "Щедрика" в обработке Маршала Файна.

Исполнение "Щедрика", смотрите видео:

Выступление началось в 9:40, а закончилось в 10:00, то есть длилось 20 минут.



Выступление оркестра / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Что известно о Kyiv Symphony Orchestra

Это украинский государственный коллектив, который имеет 40-летнюю историю. Kyiv Symphony Orchestra называют оркестром с неформальным взглядом на классическую музыку.

Концерты исполняют как на Олимпийском, так и в Национальной опере.

Смотрите видео, как исполняли вторую симфонию Максима Березовского:

Последнее пленарное заседание Рады

Парламентарии 17 декабря собрались на последнее пленарное заседание в этом году. С годовым итоговым докладом выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, должны рассмотреть ряд законопроектов. В частности, об изменениях в Налоговый кодекс относительно господдержки спорта, инициативу о военном образовании и науке, а также об изменениях относительно основ государственной региональной политики.